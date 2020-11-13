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Ramires é multado pelo Palmeiras após vídeo em casa noturna e se desculpa via rede social

Abel Ferreira ficou revoltado com imagens do volante na balada; treinador chegou a cogitar cortá-lo da partida de sábado (14), contra o Fluminense, no Allianz Parque...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 18:45
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de ser flagrado em uma casa noturna, Ramires se reapresentou nesta sexta-feira (13) e foi multado pelo Palmeiras. Além da retaliação monetária, o volante realizou mais um exame para detectar a Covid-19 e foi afastado até os resultados de uma contraprova.
Sem máscara, o meio-campista foi flagrado ao lado de diversas pessoas, o que é uma violação à conduta de distanciamento social para a prevenção do contágio do novo Coronavírus. Diante dos vídeos e fotos publicados em redes sociais, muitos torcedores do Verdão criticaram Ramires e pediram que a diretoria encaminhasse sua rescisão. Conforme apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o técnico Abel Ferreira repudiou a atitude do jogador e até cogitou tirá-lo do jogo deste sábado (14) diante do Fluminense, mas reconsiderou. O volante publicou uma mensagem de desculpas em seu Instagram:
Com 31 pontos somados, a equipe comandada por Abel Ferreira está cinco atrás do Internacional, líder da competição que tem uma partida a mais.

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