Ramires é multado pelo Palmeiras após vídeo em casa noturna e se desculpa via rede social

Depois de ser flagrado em uma casa noturna, Ramires se reapresentou nesta sexta-feira (13) e foi multado pelo Palmeiras. Além da retaliação monetária, o volante realizou mais um exame para detectar a Covid-19 e foi afastado até os resultados de uma contraprova.

Sem máscara, o meio-campista foi flagrado ao lado de diversas pessoas, o que é uma violação à conduta de distanciamento social para a prevenção do contágio do novo Coronavírus. Diante dos vídeos e fotos publicados em redes sociais, muitos torcedores do Verdão criticaram Ramires e pediram que a diretoria encaminhasse sua rescisão. Conforme apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o técnico Abel Ferreira repudiou a atitude do jogador e até cogitou tirá-lo do jogo deste sábado (14) diante do Fluminense, mas reconsiderou. O volante publicou uma mensagem de desculpas em seu Instagram: