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‘Ramires assumiu e pagou por erro’, diz Abel Ferreira após derrota do Palmeiras

Treinador português saiu em defesa de seu comandado na coletiva de imprensa depois do revés em Goiânia na noite de sábado (21)
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LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 08:00

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após mais uma partida que lhe rendeu críticas da torcida, o volante Ramires foi defendido pelo treinador Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Goiás neste sábado (21). O treinador do Verdão deixou claro que, na sua visão, Ramires já pagou pelo seu erro.
Na semana passada, o volante foi multado pela diretoria após ser flagrado em uma festa, apesar das recomendações das autoridades para que aglomerações sejam evitadas.
Além de Danilo, que está infectado com o novo coronavírus, o Palmeiras também perdeu Zé Rafael, suspenso, e Felipe Melo, lesionado.
– Eu não sou racista, não penalizo porque no passado fez alguma asneira. Se se arrependeu, se pediu perdão, está disponível, é um cidadão como outro qualquer. O Ramires cometeu um erro, assumiu esse erro, pagou por esse erro e, a partir do momento em que ele o fez, está disponível para a equipe – afirmou.
Na próxima quarta-feira (25), Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Delfín no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, no Estádio Jocay, em Manta, Equador.

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