‘Ramires assumiu e pagou por erro’, diz Abel Ferreira após derrota do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após mais uma partida que lhe rendeu críticas da torcida, o volante Ramires foi defendido pelo treinador Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Goiás neste sábado (21). O treinador do Verdão deixou claro que, na sua visão, Ramires já pagou pelo seu erro.

Na semana passada, o volante foi multado pela diretoria após ser flagrado em uma festa, apesar das recomendações das autoridades para que aglomerações sejam evitadas.

Além de Danilo, que está infectado com o novo coronavírus, o Palmeiras também perdeu Zé Rafael, suspenso, e Felipe Melo, lesionado.

– Eu não sou racista, não penalizo porque no passado fez alguma asneira. Se se arrependeu, se pediu perdão, está disponível, é um cidadão como outro qualquer. O Ramires cometeu um erro, assumiu esse erro, pagou por esse erro e, a partir do momento em que ele o fez, está disponível para a equipe – afirmou.