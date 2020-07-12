Rakitic cogita sair do Barcelona e abre as portas para a MLS: 'Talvez o Beckham me ligue'

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Apesar da pandemia, o mercado da bola na Europa segue a todo vapor. O meio-campista croata Ivan Rakitic, admitiu ao canal 'ESPN', que pode sair do clube catalão na próxima janela de transferência. O jogador, de 32 anos, abriu as portas para a Major League Soccer (MLS) e o Inter de Miami: "Talvez o Beckham me ligue", disse.

- Você pode realmente ver que o futebol está ganhando cada vez mais atenção a cada ano nos Estados Unidos. Eu acho que é realmente especial ver a possibilidade de como o futebol pode continuar subindo. Agora você pode assistir a um jogo da MLS e dizer 'ah, sim, eu quero ver - cogitou o croata.

Cabe salientar que o ex-jogador inglês é dono do Inter de Miami, que ingressou na principal liga norte-americana na temporada 2020 ao lado do Nashville SC. Neste sentido, ele procura um jogador de qualidade para atrair visibilidade para a sua equipe na MLS. Outro nome ventilado é do chileno Arturo Vidal, também do Barcelona.