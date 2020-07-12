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Rakitic cogita sair do Barcelona e abre as portas para a MLS: 'Talvez o Beckham me ligue'

Em declaração ao canal 'ESPN', croata admite que pode jogar na liga norte-americana na próxima temporada. Situação do atleta mudou com a chegada do técnico Quique Setién...

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 14:15
Crédito: AFP
Apesar da pandemia, o mercado da bola na Europa segue a todo vapor. O meio-campista croata Ivan Rakitic, admitiu ao canal 'ESPN', que pode sair do clube catalão na próxima janela de transferência. O jogador, de 32 anos, abriu as portas para a Major League Soccer (MLS) e o Inter de Miami: "Talvez o Beckham me ligue", disse.
- Você pode realmente ver que o futebol está ganhando cada vez mais atenção a cada ano nos Estados Unidos. Eu acho que é realmente especial ver a possibilidade de como o futebol pode continuar subindo. Agora você pode assistir a um jogo da MLS e dizer 'ah, sim, eu quero ver - cogitou o croata.
Cabe salientar que o ex-jogador inglês é dono do Inter de Miami, que ingressou na principal liga norte-americana na temporada 2020 ao lado do Nashville SC. Neste sentido, ele procura um jogador de qualidade para atrair visibilidade para a sua equipe na MLS. Outro nome ventilado é do chileno Arturo Vidal, também do Barcelona.
Além do time norte-americano, alguns gigantes europeus seguem de olho na situação do atleta. Um dos favoritos é o Atlético de Madrid, que deseja contar com o atleta na temporada 2020/21. A situação do vice-campeão mundial em 2018 mudou desde a chegada de Quique Setién ao clube catalão e seu futuro está cada vez mais longe do Barcelona.

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