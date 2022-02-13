Raí, Lúcio Flávio e Erison: o que ficar de olho no Botafogo contra o Vasco, pelo Carioca

O Botafogo tem a chance de dar uma resposta e se recuperar no Campeonato Carioca após a derrota para o Fluminense. O Alvinegro enfrenta o Vasco às 20h deste domingo no Castelão, em São Luís-MA, pela 6ª rodada do Estadual. A partida terá transmissão do CariocãoPlay, o pay-per-view da competição.+ Posse de bola, contexto e importância do volante: como jogam as equipes de Luís Castro, na mira do Botafogo

Com muitas mudanças nos últimos dois dias, o Botafogo chega com mais questões do que respostas dentro e fora de campo. O LANCE! mostra o que ficar de olho no Alvinegro contra o Cruz-Maltino.

Raí: o menino deve ganhar mais uma chance no time titular. Sem Matheus Nascimento, a tendência é que o Botafogo abandone o esquema com dois atacantes e tenha um reforço no meio-campo. Autor de um gols da vitória contra o Madureira, o cria da base terá mais um clássico para tentar destaque.

Mudanças: o que vem pela frente no Botafogo? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. John Textor começou a tomar as primeiras "decisões de dono" no clube: chegada de André Mazzuco, demissão de Enderson Moreira e a nova função de Eduardo Freeland. O clube passa por momentos importantes de uma transição que promete ser marcante para a história da instituição.

Lúcio Flávio: o ex-meia será o interino até a chegada de um novo treinador. Com apenas dois dias de treinamento, a tendência é de um Botafogo que ainda apresente muitas das características de Enderson Moreira. Não houve tempo hábil para grandes mudanças táticas e estruturais.Erison: 'El Toro' terá a primeira oportunidade como titular para ser o principal homem do ataque desde que chegou ao Botafogo. Sem Matheus Nascimento, o camisa 89 guiará o sistema ofensivo. Ele ainda está em busca do primeiro gol com a camisa alvinegra.

Gatito: o goleiro reencontra o Vasco, adversário do jogo que marcou a última aparição do paraguaio em dois anos pelo clube - até aparecer a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados durante esse período. Recuperado, o camisa 1 retornou à meta e tem atuações seguras em 2022.