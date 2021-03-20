Rafinha se posiciona após fim da negociação com o Flamengo: 'A questão financeira não foi o motivo'

Após a diretoria do Flamengo comunicar o fim das negociações pelo retorno de Rafinha ao clube, o lateral-direito se manifestou nas redes sociais. Segundo o jogador, que deixou o Olympiacos (GRE) em janeiro e está sem clube, a questão financeira não foi o motivo para o seu acerto com o clube não ser concretizado.

- Eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido, e ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro a questão financeira não foi o motivo - publicou Rafinha, agradecendo às mensagens de carinho da torcida do Flamengo e prometendo se pronunciar, com mais detalhes, na segunda-feira. No anúncio divulgado pelo clube no sábado, a diretoria do Flamengo destacou a vontade em ter Rafinha de volta ao elenco, mas citou o agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras como impeditivos para a conclusão da negociação. Segundo o clube, "qualquer investimento como este, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra."