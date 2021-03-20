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Rafinha se posiciona após fim da negociação com o Flamengo: 'A questão financeira não foi o motivo'

Jogador publicou texto nas redes sociais após o Flamengo dar como encerrada a negociação pelo seu retorno...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 18:29
Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo
Após a diretoria do Flamengo comunicar o fim das negociações pelo retorno de Rafinha ao clube, o lateral-direito se manifestou nas redes sociais. Segundo o jogador, que deixou o Olympiacos (GRE) em janeiro e está sem clube, a questão financeira não foi o motivo para o seu acerto com o clube não ser concretizado.
- Eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido, e ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro a questão financeira não foi o motivo - publicou Rafinha, agradecendo às mensagens de carinho da torcida do Flamengo e prometendo se pronunciar, com mais detalhes, na segunda-feira. No anúncio divulgado pelo clube no sábado, a diretoria do Flamengo destacou a vontade em ter Rafinha de volta ao elenco, mas citou o agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras como impeditivos para a conclusão da negociação. Segundo o clube, "qualquer investimento como este, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra."

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