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futebol

Rafinha se mostrou bastante irritado com derrota do Coritiba

Experiente atacante falou em revés "inaceitável" pelas condições do adversário e da forma que o placar se desenvolveu...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 14:39
Crédito: Divulgação/Coritiba
Logo depois do confronto onde o Coritiba acumulou mais uma derrota no Brasileirão, dessa vez para o Botafogo no Couto Pereira de virada, o atacante Rafinha foi ouvido e fez um verdadeiro desabafo de sua mais profunda insatisfação.
Além de usar adjetivos como "inexplicável" e "inaceitável" para o marcador desfavorável de 2 a 1 em casa, o capitão da equipe dirigida por Pachequinho reforçou a necessidade de reação para a saída da zona de rebaixamento.
- Inaceitável a gente perder um jogo desses de virada, dentro de casa, com uma equipe que não vencia há 11 ou 12 jogos. Se falou muito do jogo da vida. Fizemos um bom primeiro tempo, saímos vencedores, botamos o Botafogo em uma situação pior ainda. Aí a gente baixa a guarda, toma uma virada. Não tem explicação. Agora é trabalhar, difícil falar neste momento. É tentar reunir forças, não sei de onde, para tentar sair dessa situação - descreveu.
Nesse momento, o Alviverde do Alto da Glória está em 19° lugar com 21 pontos, sete unidades atrás da primeira equipe fora do Z4, o Bahia.

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