Rafinha se mostrou bastante irritado com derrota do Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

Logo depois do confronto onde o Coritiba acumulou mais uma derrota no Brasileirão, dessa vez para o Botafogo no Couto Pereira de virada, o atacante Rafinha foi ouvido e fez um verdadeiro desabafo de sua mais profunda insatisfação.

Além de usar adjetivos como "inexplicável" e "inaceitável" para o marcador desfavorável de 2 a 1 em casa, o capitão da equipe dirigida por Pachequinho reforçou a necessidade de reação para a saída da zona de rebaixamento.

- Inaceitável a gente perder um jogo desses de virada, dentro de casa, com uma equipe que não vencia há 11 ou 12 jogos. Se falou muito do jogo da vida. Fizemos um bom primeiro tempo, saímos vencedores, botamos o Botafogo em uma situação pior ainda. Aí a gente baixa a guarda, toma uma virada. Não tem explicação. Agora é trabalhar, difícil falar neste momento. É tentar reunir forças, não sei de onde, para tentar sair dessa situação - descreveu.