Menino reclama de milho de R$ 10 ao vivo na TV no ES e viraliza: “Estava duro”

"O milho estava duro, estava muito ruim!”. A reclamação de Davi Morones Miura, de 11 anos, sobre um milho cozido comprado por R$ 10 na Praia da Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi parar na televisão e ganhou repercussão nas redes sociais. O menino abordou o repórter Gustavo Ribeiro durante uma entrada ao vivo no Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.





Morador de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Davi estava com a mãe no município capixaba para aproveitar os dias de folga. O repórter mostrava a movimentação na praia quando o menino se aproximou e pediu para falar. (Assista ao vídeo acima)