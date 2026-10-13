Menino reclama de milho de R$ 10 ao vivo na TV no ES e viraliza: “Estava duro”

"O milho estava duro, estava muito ruim!”. A reclamação de Davi Morones Miura, de 11 anos, sobre um milho cozido comprado por R$ 10 na Praia da Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi parar na televisão e ganhou repercussão nas redes sociais. O menino abordou o repórter Gustavo Ribeiro durante uma entrada ao vivo no Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.
Morador de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Davi estava com a mãe no município capixaba para aproveitar os dias de folga. O repórter mostrava a movimentação na praia quando o menino se aproximou e pediu para falar. (Assista ao vídeo acima)
“Posso falar? Eu comprei um milho, estava R$ 10 reais e ele estava duro, hein?!”, reclamou Davi.
“Vai lá reclamar, tem que reclamar no Procon”, respondeu o repórter, em tom descontraído.
“O milho estava duro, estava muito ruim”, reforçou o turista carioca.
Após a exibição, o vídeo passou a circular em diferentes perfis nas redes sociais e acumulou milhares de visualizações.
Ao g1, Davi disse que ficou feliz com a repercussão e que não esperava que a reclamação fosse além da televisão.
Fiquei muito feliz, eu achei que só ia passar na TV, mas agora todo mundo continua vendo. Minha prima compartilhou com os amigos. O milho estava duro mesmo, duro e sem sal
Davi Morones Miura Criança que reclamou do milho
A mãe de Davi, a empresária do ramo infantil Aline Morones, contou que o filho sempre foi extrovertido, mas que não sabia que ele pretendia abordar o repórter.
“Não me surpreendeu. Ele é desse jeitinho mesmo, desde pequeno sempre foi bem falante, bem extrovertido. Mas eu não sabia que ele ia abordar o repórter, ele falou que queria só aparecer atrás”, contou.
Ainda na praia, Aline começou a receber mensagens de familiares capixabas com gravações do momento exibido na televisão.
"Eu estava na praia, não tinha visto na TV. Comecei a receber mensagens de pessoas que gravaram, parentes. Até eu compartilhei o trecho do vídeo depois. Nos comentários, as pessoas falaram sobre a iniciativa dele, perguntaram até o signo, para entender essa relação com a comida", disse a mãe.
Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação e elogiaram a postura do menino. “Tá certinho o Davi, procurou logo a TV para manifestar sua indignação”, escreveu uma pessoa.
Até a diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo (Procon-ES), Letícia Nogueira, cometou o caso. Ao g1, ela afirmou que a situação relatada pelo menino pode ser motivo de reclamação.
“É um caso de Procon, sim. Ele comprou um produto e não estava de acordo com o que ele queria, não estava gostoso, não estava saboroso. Nesses casos, o consumidor pode pedir o dinheiro de volta ou a troca do produto, e é o consumidor que escolhe o que prefere. Se não conseguisse resolver, aí poderia abrir um registro”, explicou.
Letícia afirmou que o Procon-ES realiza ações preventivas nas praias durante todo o ano, com orientações aos consumidores, e intensifica o trabalho no verão.
“O que eu consigo fazer pelo Davi agora é dar orientação e fazer a fiscalização preventiva, mas não consigo saber quem é a pessoa que vendeu. Então, em casos como esse, é importante registrar, tirar foto. Esses vendedores são cadastrados, existe meio de chegar até eles”, disse.
Segundo a diretora, crianças da idade de Davi costumam conhecer o Procon, mas é raro que se manifestem espontaneamente sobre seus direitos sem serem estimuladas por adultos.
Como forma de incentivar o interesse do menino pelo tema, Letícia disse que vai enviar a ele e aos primos um kit educativo de “fiscal mirim”.
“A gente tem o trabalho no estado, atuando na escola, nas ações itinerantes. Já que ele está tão empoderado, vamos enviar para ele e para os primos o material educativo, para transformar ele em um fiscal mirim”, afirmou.
O consumidor pode registrar uma reclamação no Procon-ES no site oficial do órgão, ou presencialmente, mediante agendamento. É importante guardar comprovantes da compra, fotos e outras informações que ajudem a identificar o vendedor e comprovar o problema.
Consumidores podem buscar o canal Denúncia Eletrônica, disponível no site do Procon-ES. Caso o prefira pessoalmente até o órgão, o agendamento também deverá ser feito pela internet.
*Com informações do g1 ES