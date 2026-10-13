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Menino reclama de milho de R$ 10 ao vivo na TV no ES e viraliza: “Estava duro”

Davi Morones Miura, de 11 anos, abordou repórter da TV Gazeta em uma praia de Itapemirim; Procon afirmou que a situação pode ser motivo de reclamação

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 15:21

Ana Elisa Bassi

Ana Elisa Bassi

Publicado em 

13 out 2026 às 15:21

"O milho estava duro, estava muito ruim!”. A reclamação de Davi Morones Miura, de 11 anos, sobre um milho cozido comprado por R$ 10 na Praia da Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi parar na televisão e ganhou repercussão nas redes sociais. O menino abordou o repórter Gustavo Ribeiro durante uma entrada ao vivo no Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.


Morador de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Davi estava com a mãe no município capixaba para aproveitar os dias de folga. O repórter mostrava a movimentação na praia quando o menino se aproximou e pediu para falar. (Assista ao vídeo acima)


“Posso falar? Eu comprei um milho, estava R$ 10 reais e ele estava duro, hein?!”, reclamou Davi.


“Vai lá reclamar, tem que reclamar no Procon”, respondeu o repórter, em tom descontraído.


“O milho estava duro, estava muito ruim”, reforçou o turista carioca.


Após a exibição, o vídeo passou a circular em diferentes perfis nas redes sociais e acumulou milhares de visualizações. 

Davi Morones Miura, de 11 anos, viralizou após relcamar ao vivo de milho cozido comprado na praia da Itapemirim
Davi Morones Miura, de 11 anos, viralizou após relcamar ao vivo de milho cozido comprado na praia da Itapemirim Arquivo pessoal
'Duro e sem sal'

Ao g1, Davi disse que ficou feliz com a repercussão e que não esperava que a reclamação fosse além da televisão. 

Fiquei muito feliz, eu achei que só ia passar na TV, mas agora todo mundo continua vendo. Minha prima compartilhou com os amigos. O milho estava duro mesmo, duro e sem sal

Davi Morones Miura Criança que reclamou do milho

A mãe de Davi, a empresária do ramo infantil Aline Morones, contou que o filho sempre foi extrovertido, mas que não sabia que ele pretendia abordar o repórter.


“Não me surpreendeu. Ele é desse jeitinho mesmo, desde pequeno sempre foi bem falante, bem extrovertido. Mas eu não sabia que ele ia abordar o repórter, ele falou que queria só aparecer atrás”, contou.

Davi Morones Miura, de 11 anos, viralizou após relcamar ao vivo de milho cozido comprado na praia da Itapemirim, no Espírito Santo
Davi Morones Miura, de 11 anos, viralizou após relcamar ao vivo de milho cozido comprado na praia da Itapemirim, no Espírito Santo TV Gazeta

Ainda na praia, Aline começou a receber mensagens de familiares capixabas com gravações do momento exibido na televisão.


"Eu estava na praia, não tinha visto na TV. Comecei a receber mensagens de pessoas que gravaram, parentes. Até eu compartilhei o trecho do vídeo depois. Nos comentários, as pessoas falaram sobre a iniciativa dele, perguntaram até o signo, para entender essa relação com a comida", disse a mãe.

"É um caso de Procon, sim"

Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação e elogiaram a postura do menino. “Tá certinho o Davi, procurou logo a TV para manifestar sua indignação”, escreveu uma pessoa.


Até a diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo (Procon-ES), Letícia Nogueira, cometou o caso. Ao g1, ela afirmou que a situação relatada pelo menino pode ser motivo de reclamação.

Diretora-presidente do Procon, Letícia Nogueira, comentou em postagem sobre menino que reclamou de milho em praia do Espírito Santo
Diretora-presidente do Procon, Letícia Nogueira, comentou em postagem sobre menino que reclamou de milho em praia do Espírito Santo Reprodução | Redes sociais

“É um caso de Procon, sim. Ele comprou um produto e não estava de acordo com o que ele queria, não estava gostoso, não estava saboroso. Nesses casos, o consumidor pode pedir o dinheiro de volta ou a troca do produto, e é o consumidor que escolhe o que prefere. Se não conseguisse resolver, aí poderia abrir um registro”, explicou.


Letícia afirmou que o Procon-ES realiza ações preventivas nas praias durante todo o ano, com orientações aos consumidores, e intensifica o trabalho no verão.


“O que eu consigo fazer pelo Davi agora é dar orientação e fazer a fiscalização preventiva, mas não consigo saber quem é a pessoa que vendeu. Então, em casos como esse, é importante registrar, tirar foto. Esses vendedores são cadastrados, existe meio de chegar até eles”, disse.

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Segundo a diretora, crianças da idade de Davi costumam conhecer o Procon, mas é raro que se manifestem espontaneamente sobre seus direitos sem serem estimuladas por adultos.


Como forma de incentivar o interesse do menino pelo tema, Letícia disse que vai enviar a ele e aos primos um kit educativo de “fiscal mirim”.


“A gente tem o trabalho no estado, atuando na escola, nas ações itinerantes. Já que ele está tão empoderado, vamos enviar para ele e para os primos o material educativo, para transformar ele em um fiscal mirim”, afirmou.


O consumidor pode registrar uma reclamação no Procon-ES no site oficial do órgão, ou presencialmente, mediante agendamento. É importante guardar comprovantes da compra, fotos e outras informações que ajudem a identificar o vendedor e comprovar o problema.


Consumidores podem buscar o canal Denúncia Eletrônica, disponível no site do Procon-ES. Caso o prefira pessoalmente até o órgão, o agendamento também deverá ser feito pela internet.

*Com informações do g1 ES

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