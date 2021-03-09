Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafinha projeta disputa com Isla: 'Qual clube não quer dois laterais bons no time? Eu venho para somar'
futebol

Rafinha projeta disputa com Isla: 'Qual clube não quer dois laterais bons no time? Eu venho para somar'

Sem clube desde que rescindiu com o Olympiacos, lateral-direito tenta ajustar parte financeira para sacramentar a volta ao Flamengo
...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 11:36
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Esta semana tende a ser decisiva para selar o destino de Rafinha na temporada 2021. A novela em relação ao possível acerto com o Flamengo está nos capítulos finais, pois o clube está na tratativa derradeira para aparar as arestas contratuais em prol de um acordo financeiro. E o lateral-direito já projetou, inclusive, a concorrência com Isla.- Eu não tenho contato com o Isla, mas eu joguei com o Vidal muito tempo, e ele sempre falou dele. Eu cheguei a conversar com ele pessoalmente. É um jogador que merece respeito, jogou Copa do Mundo pelo Chile, merece respeito. Na Europa foi muito bem, tem muita força, ele é muito forte. Qual clube não quer ter dois laterais bons no mesmo time? O Flamengo precisa se orgulhar disso, é ótimo para qualquer clube. Todo mundo me conhece, eu venho pra somar, para ajudar. A gente vem para ajudar, ele merece muito respeito como todos que estão jogando no Flamengo - falou Rafinha, em uma entrevista ao canal "Barbaridade TV", no YouTube.
Isla chegou ao Flamengo em agosto de 2020, logo após Rafinha deixar o Rubro-Negro para atuar no Olympiacos-GRE. Em sua apresentação, o chileno fez questão de realçar o peso do desafio que era substituir o camisa 13:
- Rafinha deixou algo lindo aqui, não só como jogador, mas como pessoa, como ídolo. [...] É um desafio substituir um jogador que ganhou tudo ano passado, que foi um líder. Todos dizem aqui que ele era um líder. Mas também é um desafio para mim conseguir tudo o que Rafinha conseguiu. É um desafio - falou Isla, à época, em entrevista coletiva.
Ainda em recesso, Isla somou 34 jogos pelo Flamengo na temporada 2020, além de dois gols marcados e três assistências. Matheuzinho é a outra opção para o setor em 2021.
RAFINHA NÃO ESTÁ PARADO
Enquanto aguarda o desfecho da negociação com o Flamengo, Rafinha tenta manter a forma física por conta própria. No Rio de Janeiro, o lateral vem fazendo atividades na praia da Barra da Tijuca e agradeceu o carinho recebido pelos torcedores rubro-negros presentes no local.
Queria agradecer o carinho que recebi. Todos os dias de manhã, eu estou treinando ali na praia e o carinho que eu recebo dos torcedores ali é impressionante. Milhares de pessoas passando, levando cartaz, camisa para eu assinar... Eu quero agradecer mesmo porque a gente sabe a dimensão do Flamengo, mas esse reconhecimento que os rubro-negros têm comigo é demais. Hoje, tinham umas crianças me dando apoio, pedindo para eu voltar, fizeram até uma carta - disse Rafinha. + Fla 100%! Confira a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
O grupo principal do Flamengo retorna às atividades no Ninho do Urubu no dia 15. A expectativa nos corredores do CT é que, até lá, Rafinha já tenha assinado com o clube e treine junto ao elenco rubro-negro nesta segunda-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados