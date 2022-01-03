Rafinha permanece no Coritiba na temporada 2022

Aos 38 anos, o atacante Rafinha será um dos atletas do Coritiba para a disputa da temporada 2022 do futebol brasileiro.

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Após cogitar uma aposentadoria, o jogador resolveu que deve permanecer mais um ano nos gramados e quer ajudar o Coxa.

Diretoria

De acordo com o site ge, Rafinha é querido pela gerência do Coritiba, que planeja até mesmo uma extensão do seu contrato.

Números

Esta é a segunda passagem de Rafinha pelo Coxa. No total, ele disputou 268 partidas e marcou 8 gols.