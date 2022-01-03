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futebol

Rafinha permanece no Coritiba na temporada 2022

Atacante tomou a decisão de continuar no elenco do Coxa para a temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 15:37

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:37

Aos 38 anos, o atacante Rafinha será um dos atletas do Coritiba para a disputa da temporada 2022 do futebol brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após cogitar uma aposentadoria, o jogador resolveu que deve permanecer mais um ano nos gramados e quer ajudar o Coxa.
Diretoria
De acordo com o site ge, Rafinha é querido pela gerência do Coritiba, que planeja até mesmo uma extensão do seu contrato.
Números
Esta é a segunda passagem de Rafinha pelo Coxa. No total, ele disputou 268 partidas e marcou 8 gols.
Crédito: RafinhaficanoCoritibapara2022(Foto:Divulgação/Coritiba

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