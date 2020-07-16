Rafinha jogou final do Carioca com ligamento rompido: 'Valeu o sacrifício'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em final, vale o sacrifício: esse foi o pensamento de Rafinha nesta semana. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, nesta quarta, o camisa 13 do Flamengo admitiu que atuou na decisão do Campeonato Carioca com uma lesão: rompimento do ligamento do tornozelo direito, segundo o próprio atleta.

- Eu rompi o ligamento domingo. Fiz a ressonância e vi que o ligamento estava rompido. Mas era final, né? Agora nesse ano não temos mais finais. Valeu o esforço. Agradeço ao doutor Gustavo e ao fisioterapeuta Fabiano. Teve dia que os médicos ficaram até meia noite em casa fazendo infiltração. Estava nítido que eu não estava 100%, mas valeu o sacrifício. Mais um título para nós - declarou o lateral-direito do Flamengo ao site 'Esporte News Mundo'.