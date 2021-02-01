Rafinha está perto de rescindir com o Olympiacos para voltar ao Brasil; Marcos Braz despista: 'Temos lateral'

Crédito: Divulgação/Olympiacos

A passagem de Rafinha pela Grécia está com os dias contados. Cinco meses depois de deixar o Flamengo, o lateral-direito está perto de assinar a rescisão imediata do contrato com o Olympiacos para retornar ao futebol brasileiro.

+ Veja mais notícias do FlamengoNo clube grego, onde assinou até junho de 2022, Rafinha assumiu a titularidade rapidamente e disputou 23 partidas - inclusive pela Liga dos Campeões. De acordo com a imprensa local, um dos motivos da decisão de deixar o Olympiacos foi a contratação do lateral-direito francês Kenny Lala, anunciada nesta segunda-feira.

Aos 35 anos, Rafinha está motivado para retornar ao futebol brasileiro e, se as tratativas com a diretoria grega e os trâmites burocráticos avançarem, o atleta tende a desembarcar no país na próxima semana. O LANCE! apurou que quatro clubes brasileiros já demonstraram interesse em contar com o lateral para a temporada 2021. A reportagem não confirmou os nomes interessados.

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Em breve contato com a nossa reportagem, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, preferiu despistar sobre um possível retorno de Rafinha ao Rubro-Negro.

- Temos lateral - limitou-se a dizer o dirigente.