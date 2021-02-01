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Rafinha está perto de rescindir com o Olympiacos para voltar ao Brasil; Marcos Braz despista: 'Temos lateral'

Segundo o LANCE! apurou, quatro clubes brasileiros manifestaram interesse em contar com o lateral-direito para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 18:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:20

Crédito: Divulgação/Olympiacos
A passagem de Rafinha pela Grécia está com os dias contados. Cinco meses depois de deixar o Flamengo, o lateral-direito está perto de assinar a rescisão imediata do contrato com o Olympiacos para retornar ao futebol brasileiro.
+ Veja mais notícias do FlamengoNo clube grego, onde assinou até junho de 2022, Rafinha assumiu a titularidade rapidamente e disputou 23 partidas - inclusive pela Liga dos Campeões. De acordo com a imprensa local, um dos motivos da decisão de deixar o Olympiacos foi a contratação do lateral-direito francês Kenny Lala, anunciada nesta segunda-feira.
Aos 35 anos, Rafinha está motivado para retornar ao futebol brasileiro e, se as tratativas com a diretoria grega e os trâmites burocráticos avançarem, o atleta tende a desembarcar no país na próxima semana. O LANCE! apurou que quatro clubes brasileiros já demonstraram interesse em contar com o lateral para a temporada 2021. A reportagem não confirmou os nomes interessados.
+ Ainda dá para o Fla? Confira e simule a tabela do Brasileirão
Em breve contato com a nossa reportagem, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, preferiu despistar sobre um possível retorno de Rafinha ao Rubro-Negro.
- Temos lateral - limitou-se a dizer o dirigente.
Na primeira passagem pelo Flamengo, entre julho de 2019 e agosto de 2020, o atleta se tornou um dos líderes do elenco que conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2019, além da Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Carioca de 2020. Antes do Rubro-Negro e da Europa, Rafinha também atuou pelo Coritiba, onde surgiu para o futebol brasileiro - em 2003 - e já avisou que pretende retornar antes de encerrar a carreira. A ver os próximos capítulos.

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