Rafinha dispara após goleada sofrida pelo Grêmio: 'É inexplicável'

O clima esquentou pelos lados do Grêmio nesta quarta-feira. Em plena Arena, o Tricolor encarou o Flamengo e, mesmo com um jogador a mais, a equipe saiu de campo derrotada por 4 a 0.

‘Vou ser bem sincero, é inexplicável. Fazemos um primeiro tempo maravilhoso, ficamos com um a mais e acabamos cometendo alguns erros infantis, culminando nesse placar. Com o que começamos fazendo no primeiro tempo, não tem como aceitar um placar desse. Triste. Futebol nada é impossível, mas ficou muito mais difícil ainda mais contra uma equipe muito qualificada como o Flamengo. Temos que trabalhar agora, isso não pode mais acontecer’, declarou ao SporTV.