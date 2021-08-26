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futebol

Rafinha dispara após goleada sofrida pelo Grêmio: 'É inexplicável'

Tricolor tinha vantagem numérica, mas levou quatro gols na etapa final do Rubro-Negro...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 00:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 00:05
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O clima esquentou pelos lados do Grêmio nesta quarta-feira. Em plena Arena, o Tricolor encarou o Flamengo e, mesmo com um jogador a mais, a equipe saiu de campo derrotada por 4 a 0.
Um dos mais experientes do elenco, o lateral Rafinha saiu de campo revoltado e disparou contra os erros do elenco.
‘Vou ser bem sincero, é inexplicável. Fazemos um primeiro tempo maravilhoso, ficamos com um a mais e acabamos cometendo alguns erros infantis, culminando nesse placar. Com o que começamos fazendo no primeiro tempo, não tem como aceitar um placar desse. Triste. Futebol nada é impossível, mas ficou muito mais difícil ainda mais contra uma equipe muito qualificada como o Flamengo. Temos que trabalhar agora, isso não pode mais acontecer’, declarou ao SporTV.
Agora, o Grêmio precisa de um milagre para avançar. No Maracanã, o Tricolor precisa devolver o placar de quatro gols para levar a disputa aos pênaltis ou vencer o Flamengo por cinco gols de diferença.

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