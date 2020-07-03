Rafinha dá resposta curiosa sobre falas em campo e elogia Everton: 'Um dos melhores que já joguei'

Às vésperas da semifinal da Taça Rio e já com o adversário (Volta Redonda) definido, Rafinha se apresentou à sala de imprensa do Ninho do Urubu, nesta sexta-feira, para responder a perguntas enviadas virtualmente por jornalistas. O lateral-direito falou sobre o confronto deste domingo, dentre outros temas.
Rafinha comentou sobre expressões incomuns que o elenco do Flamengo usa nos treinos e jogos, como "movimenta, pula uma casa", depois de ser questionado a respeito do áudio de Everton Silva, do Boavista, que viralizou e no qual ele realça a intensidade do time de Jorge Jesus em tom cômico.
Contudo, nada de revelações em uma resposta curiosa:
- Foi bem engraçado o áudio. É um jogador que passou aqui pelo Flamengo, por outros clubes, temos total respeito. É bom um elogio desse, é sempre bem-vindo. A gente tenta sempre procurar deixar bem sadia as nossas comunicações, mas as nossas falas são segredo de estado e daqui não sai nada. Não podemos falar nada sobre isso. Por falar em Everton, o Ribeiro, capitão do Flamengo, foi enaltecido por Rafinha, que o apontou como "um dos melhores" que já jogou ao lado, citando outros canhotos de peso, como Robben. Na resposta, ainda fez coro por chances a Everton Ribeiro na Seleção Brasileira.
- Fico muito feliz quando fala desse momento, porque o Everton é um jogador que eu conhecia e sabia que tinha muita qualidade, mas não sabia o quão bom e importante ele é. Só peguei canhotinha bom. Tive várias feras comigo: Farfán no Schalke, Palacios no Genoa, Robben no Bayern e Everton no Flamengo. Ele tem uma qualidade imensa, facilita o jogo para mim. Tenho certeza de que ele vai estar na Seleção. Dispensa comentários, é um dos melhores que já joguei. Torço para que ele tenha chance na Seleção - falou o camisa 13, respondendo, em seguida, se ainda sonha com a Amarelinha:
- Todos os times que chegaram na semifinal têm qualidade. Se estão na semifinal, é porque mereceram. A gente vê os jogos do Volta Redonda, sabemos que é uma equipe perigosa, com jogadores de experiência. Muito respeito, como temos por todas as equipes, mas a nossa equipe está preparada para a semifinal. A gente entra em todos os jogos para fazer nosso trabalho e não ser surpreendido.
Confira outros temas da entrevista coletiva:
INTERESSES DA EUROPA EM JORGE JESUS
- É um grande treinador. Eu torço para que o melhor aconteça. Se ele continuar com a gente, vou ficar muito feliz por ter um treinador tão bom do nosso lado. Mas se tiver que seguir o caminho dele, ele é experiente e sabe que as oportunidades são únicas. Gostamos de contar com ele, mas ele já tem experiência no futebol e na vida e sabe decidir muito bem esta situação .
'ESPECULAÇÕES SÃO NORMAIS'
- Ele não passou nada para a gente. Eu, que sou mais experiente, estou há muito tempo no futebol, sei que em época de janela no futebol europeu são normais essas especulações. É um treinador vitorioso, veio para o Brasil, ganhou, mostrou que faz a diferença, e é normal estar na mira de grandes clubes. É normal que isso aconteça. Estamos felizes por tê-lo do nosso lado, mas sabemos que o futebol é dinâmico. Vejo com bons olhos essas procuras. Isso mostra que nosso trabalho está sendo muito bem feito.
JOÃO DE DEUS (AUXILIAR) PODERIA ASSUMIR?
- A gente procura fazer todos os jogos com a mesma intensidade, a mesma força. Estamos há um ano treinando assim. O time não sabe jogar de outra forma a não ser essa. É o que tem nos ajudado nas partidas. É diferente, o Mister é o treinador, o João é o auxiliar. O que vier pela frente a gente analisa, mas no momento temos que pensar no que temos aqui, que é o Mister no comando.
A SUA RENOVAÇÃO
- Tenho contrato até ano que vem. Meus representantes já têm entrado em contato, o Flamengo já procurou para essa conversa. Mas o momento é outro. Tem tempo ainda para a gente conversar sobre isso.
DIFICULDADES COM A VOLTA
- Quando voltamos a treinar não tínhamos essa preocupação de voltar a jogar. Foi bom porque tivemos uma boa preparação, conseguimos voltar à forma. É difícil ficar três meses sem jogar, mas as coisas vão se encaixando. Foi bom voltar para ter a rotina normal de um atleta, com toda a segurança e o respaldo que o Flamengo vem dando para a gente. Acho que isso foi um ponto positivo. A equipe vai melhorar, voltar à forma ideal, mas estamos no caminho certo.
APOSENTADORIA: FLA OU CORITIBA?
- Flamengo está marcado na minha vida, já, independentemente se eu sair daqui amanhã. Já está no meu coração, na minha pele. Completei um ano, tive grandes conquistas. Ninguém vai apagar o que eu fiz aqui. Tenho carinho pelo Coritiba, foi o clube que me revelou. Sempre falei que tinha desejo de encerrar lá, e vou encerrar lá, se eles quiserem. Meu pensamento é de encerrar a carreira no Coritiba, uma forma de retribuir o que fizeram por mim.
EM CASO DE TÍTULO, FOLGAS
- Acho que o Mister deve dar alguns dias para a gente de folga caso a gente venha a conquistar o Carioca (no dia 8). Acho que temos que continuar na mesma pegada, para quando começar o Brasileiro estarmos na mesma pegada. Se o campeonato acabar com antecipação, a gente pensa no que vai acontecer.
