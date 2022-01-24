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Rafael torce pelas chegadas de Elkeson e Rafael Carioca no Botafogo: 'Seriam dois grandes reforços'

Lateral-direito evita 'lobby' por volante e atacante, deixa responsabilidade para a diretoria mas torce por desfecho positivo em breve...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 18:34

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 18:34

Oi, sumidos? Rafael, personagem da entrevista coletiva do Botafogo na tarde desta segunda-feira, afirmou que Elkeson e Rafael Carioca, dois jogadores considerados como 'sonhos' pela diretoria, elevariam o time de patamar. O lateral, porém, evita qualquer função de 'lobby' para com os atletas.+ Quem escalar? Veja as opções do Botafogo para a estreia no Carioca
– Conheço o Rafael Carioca, grande jogador, conversei com ele lá atrás um pouquinho. O Elkeson eu conheço por ter jogado no Botafogo (risos). São dois grandes jogadores. Muita gente brinca, mas isso não é comigo. Posso até ajudar, mas isso é com o pessoal do Botafogo. Tenho certeza que se eles (diretoria) estiverem interessados vão buscar contratar. Seriam dois grandes reforços - afirmou o lateral.
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De todos, as conversas mais concretas envolvem o atacante. Não à toa, a diretoria do Botafogo terá uma conversa com os empresários de Elkeson nessa semana. Rafael Carioca é monitorado, mas a parte financeira envolvendo o Tigres-MEX é complicada.
O clube passa por mudanças dentro e fora de campo com a chegada de John Textor. O americano assinou uma oferta vinculante para comprar 90% da SAF do Alvinegro. Rafael destaca a movimentação do Alvinegro.
– Sinceramente é muito interessante tudo o que está acontecendo. Joguei 14 anos lá fora. Vejo o que está acontecendo no Botafogo é bem perto do que eu vi lá. Claro que tem que ter o resultado, mas precisa ter o planejamento para isso acontecer. Espero que aconteça algo muito positivo no futuro - completou.
Crédito: ElkesoneRafaelCarioca,alvosdoBotafogo(MontagemLance!

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