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futebol

Rafael Thyere mira 'três finais' para o Sport no Brasileirão

Zagueiro foi a surpresa na escalação diante do Colorado e foi muito bem no triunfo dentro do Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 12:02

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 12:02

Crédito: Sport/Divulgação
Rafael Thyere foi a surpresa no esquema tático do técnico Jair Ventura com três zagueiros em busca de parar o Internacional, líder do Brasileirão, dentro do estádio Beira-Rio. Deu certo. Titular durante os 90 minutos de jogo, o defensor ajudou o Sport vencer por 2 a 1 e ainda diminuiu para 1% a chance de rebaixamento na competição.
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Além de ganhar, o Sport também quebrou um tabu de não ganhar do Inter, em Porto Alegre, desde 1998. Naquele ano, Rafael Thyere tinha apenas seis anos e ainda nem imaginava ser jogador de futebol.
'Essa vitória representa muito para o grupo. Uma vitória contra um time que vinha de uma sequência de resultados positivos (12 jogos sem perder) e líder do campeonato. Dentro dos nossos objetivos na competição, conseguir essa vitória foi de muita importância. Parabenizo a todos, sem exceções, pela entrega em busca dos objetivos', comentou o defensor.
O duelo contra o Inter marcou o 10° jogo de Rafael Thyere na temporada, que foi atípica para o zagueiro. Tudo por causa da pandemia da Covid-19, chegar a ser contaminado pelo vírus e também devido a duas contusões, algo que nunca havia acontecido na carreira do atleta.
Após se tornar um dos destaques na partida da noite de quarta-feira, o zagueiro projeta os três jogos finais do Sport no Brasileirão. Pelo caminho tem Bragantino (casa), Atlético-MG (casa) e Athletico-PR (fora).
'Continuamos até o fim lutando pelos nossos objetivos. São mais três finais com jogos importantíssimos para o clube e o grupo. Queremos fazer excelentes partidas e conseguir resultados importantes para o Sport', concluiu.

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