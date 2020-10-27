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Rafael Thyere agradece a confiança de Jair Ventura

Zagueiro voltou aos gramados depois de oito meses e ajudou o Leão a empatar com o Atlético-MG...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 17:09
Crédito: Reprodução
Uma das novidades do Sport no empate contra o Atlético-MG foi o zagueiro Rafael Thyere. Depois de oito meses longe dos gramados, ele foi importante para o Leão segurar um bom resultado fora de casa.Na coletiva de imprensa, o defensor agradeceu a confiança do técnico Jair Ventura, que apostou em seu futebol e não se decepcionou.
‘Quando o professor esboçou que iria fazer isso (escalação), fiquei muito feliz pela oportunidade de estrear pelo Brasileiro depois de tanto tempo. A maior vitória para mim ontem foi reestrear depois de tanto tempo, fiquei muito feliz. É uma alegria muito grande poder voltar a atuar, e eu estou aqui pronto para ajudar o treinador e a equipe. Com a relação à titularidade, sobre jogar ou não jogar, eu deixo nas mãos dele (Jair)’, declarou.
Agora, Rafael Thyere e Sport ganham alguns dias de descanso e voltam a campo no próximo domingo, quando o Leão encara o Athletico, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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