Rafael Thyere agradece a confiança de Jair Ventura

Uma das novidades do Sport no empate contra o Atlético-MG foi o zagueiro Rafael Thyere. Depois de oito meses longe dos gramados, ele foi importante para o Leão segurar um bom resultado fora de casa.Na coletiva de imprensa, o defensor agradeceu a confiança do técnico Jair Ventura, que apostou em seu futebol e não se decepcionou.

‘Quando o professor esboçou que iria fazer isso (escalação), fiquei muito feliz pela oportunidade de estrear pelo Brasileiro depois de tanto tempo. A maior vitória para mim ontem foi reestrear depois de tanto tempo, fiquei muito feliz. É uma alegria muito grande poder voltar a atuar, e eu estou aqui pronto para ajudar o treinador e a equipe. Com a relação à titularidade, sobre jogar ou não jogar, eu deixo nas mãos dele (Jair)’, declarou.