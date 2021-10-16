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futebol

Rafael se recupera de lesão e volta a treinar com o grupo do Botafogo

Lateral-direito ficou fora das últimas duas partidas do Alvinegro pela Série B do Brasileirão por um problema no joelho, mas foi liberado e está à disposição de Enderson Moreira...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 14:29

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 14:29

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enderson Moreira ganhou um importante 'reforço caseiro' para a partida contra o Brusque, na próxima quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Recuperado de uma lesão no joelho, Rafael voltou a ficar à disposição no Botafogo e deve retornar.+ Gatito é liberado pelo DM, mas ainda faz trabalhos para recuperar confiança antes de retorno
O camisa 7 havia sofrido o problema físico antes da partida contra o CRB, há mais de uma semana. Por conta disto, o defensor também ficou fora do duelo diante do Cruzeiro, na última quarta-feira.
Nos últimos dias, Rafael evoluiu, foi liberado pelo departamento médico e já voltou a treinar com o grupo do Alvinegro. Ainda é improvável que ele comece a partida de quarta-feira como titular, mas deve ser uma opção para Enderson Moreira no banco de reservas.
O L! havia informado que o problema físico foi de grau leve. A recuperação de Rafael foi leve e sem problemas. O lateral-direito volta a ficar disposição tanto na lateral-direito, setor com Daniel Borges e Jonathan Lemos, quanto mais avançado, fazendo sombra a Marco Antônio e Warley.

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