Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael se emociona em apresentação: 'Não existe motivação maior do que jogar no Botafogo'
futebol

Rafael se emociona em apresentação: 'Não existe motivação maior do que jogar no Botafogo'

Lateral se emociona ao vestir a camisa do Alvinegro pela primeira vez, afirma que está vivendo um sonho de criança e dá prazo de duas semanas para entrar em forma...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 15:17

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:17

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um sonho se tornando realidade. Assim foi a tarde desta terça-feira para Rafael. O lateral-direito foi apresentado oficialmente como reforço do Botafogo para a temporada 2021 no Estádio Nilton Santos e chegou a entrar em lágrimas ao falar, em entrevista coletiva, sobre a emoção de jogar pelo clube de coração.
+ Com inspiração no Porto, Botafogo avança em conversas do CT e coloca categorias de base em foco
– Falamos do meu esforço, mas também quero agradecer ao esforço do Botafogo, eu sei da situação e foi um esforço para me contratar. Quero agradecer minha família, meus pais, quando era pequeno em Petrópolis eu tinha o sonho de ser jogador do Botafogo. Depois de 14 anos na Europa eu posso realizar esse sonho. Nunca pensei que poderia realizá-lo. Obrigado meu Deus por tudo que ele tem feito na minha vida - afirmou.
O lateral-direito até recebeu propostas com salários maiores, mas optou pelo Botafogo por conta da vontade em jogar no clube que torce desde criança. O defensor afirmou que esta já é a principal motivação para vestir a camisa preta e branca.– Vir jogar no meu clube de coração me motiva. Por isso mesmo que eu vim para o Botafogo. Estava na Turquia e queria uma motivação. Não existe motivação maior do que jogar no clube que eu amo. A pressão vai existir em qualquer lugar, isso é normal. A torcida vai me cobrar e deve, eu como torcedor já cobrei vários jogadores da maneira certa. Não existe motivação maior do que vir jogar pelo Botafogo - admitiu.
E quando vai entrar em campo? Sem atuar desde junho, quando deixou o Basaksehir-TUR, Rafael deu um prazo para entrar em forma e, então, ficar à disposição do treinador Enderson Moreira.
- Estava seis semanas sem treinar. O Enderson que vai decidir qual posição que vou jogar, eu até posso dar minha opinião mas é ele que vai decidir. Acho que preciso de no mínimo duas semanas para estar bem e ajudando o Botafogo - colocou o lateral.MAIS DECLARAÇÕES DE RAFAEL
Posição que prefere atuar- Todo mundo sabe que eu sou lateral-direito, mas quem vai decidir isso é o Enderson. Ele vai ver o que precisa. Sinceramente gosto de jogar na lateral e segundo volante, joguei de ponta na Europa, mas minhas posições favoritas são essas. Isso vai depender da minha adaptação com a equipe para saber qual a melhor posição.
Torcedores nas redes sociais- Tenho recebido só carinho, quero agradecer todos os botafoguenses. Sempre imaginei que poderia vir para o Botafogo um dia após jogar na Europa, mas nunca imaginei esse carinho de toda a torcida. Tento responder várias mensagens, mas é difícil. É só agradecer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados