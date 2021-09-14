Rafael se emociona em apresentação: 'Não existe motivação maior do que jogar no Botafogo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um sonho se tornando realidade. Assim foi a tarde desta terça-feira para Rafael. O lateral-direito foi apresentado oficialmente como reforço do Botafogo para a temporada 2021 no Estádio Nilton Santos e chegou a entrar em lágrimas ao falar, em entrevista coletiva, sobre a emoção de jogar pelo clube de coração.

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– Falamos do meu esforço, mas também quero agradecer ao esforço do Botafogo, eu sei da situação e foi um esforço para me contratar. Quero agradecer minha família, meus pais, quando era pequeno em Petrópolis eu tinha o sonho de ser jogador do Botafogo. Depois de 14 anos na Europa eu posso realizar esse sonho. Nunca pensei que poderia realizá-lo. Obrigado meu Deus por tudo que ele tem feito na minha vida - afirmou.

O lateral-direito até recebeu propostas com salários maiores, mas optou pelo Botafogo por conta da vontade em jogar no clube que torce desde criança. O defensor afirmou que esta já é a principal motivação para vestir a camisa preta e branca.– Vir jogar no meu clube de coração me motiva. Por isso mesmo que eu vim para o Botafogo. Estava na Turquia e queria uma motivação. Não existe motivação maior do que jogar no clube que eu amo. A pressão vai existir em qualquer lugar, isso é normal. A torcida vai me cobrar e deve, eu como torcedor já cobrei vários jogadores da maneira certa. Não existe motivação maior do que vir jogar pelo Botafogo - admitiu.

E quando vai entrar em campo? Sem atuar desde junho, quando deixou o Basaksehir-TUR, Rafael deu um prazo para entrar em forma e, então, ficar à disposição do treinador Enderson Moreira.

- Estava seis semanas sem treinar. O Enderson que vai decidir qual posição que vou jogar, eu até posso dar minha opinião mas é ele que vai decidir. Acho que preciso de no mínimo duas semanas para estar bem e ajudando o Botafogo - colocou o lateral.MAIS DECLARAÇÕES DE RAFAEL

Posição que prefere atuar- Todo mundo sabe que eu sou lateral-direito, mas quem vai decidir isso é o Enderson. Ele vai ver o que precisa. Sinceramente gosto de jogar na lateral e segundo volante, joguei de ponta na Europa, mas minhas posições favoritas são essas. Isso vai depender da minha adaptação com a equipe para saber qual a melhor posição.