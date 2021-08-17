Rafael Navarro recusa proposta e renovação com o Botafogo emperra

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Compasso de espera. Antes confiante, o Botafogo agora adota cautela quanto a renovação de Rafael Navarro, que tem contrato acabando em dezembro. O atacante recusou a última proposta salarial oferecida pelo Alvinegro e as conversas estão emperradas.

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A diretoria conversa com o jogador sobre a questão contratual há alguns meses. Recentemente, as partes haviam chegado a um "denominador comum" quanto ao possível novo salário de Rafael Navarro, mas isto mudou: com as recentes atuações do atacante e o fato dele ser o maior assistente da Série B do Brasileirão, o estafe pediu mais dinheiro.

A questão é que as novas cifras colocadas na mesa pela equipe do camisa 99 são fora da realidade financeira do Botafogo. O clube, recentemente, ofereceu um valor maior do que o acordado anteriormente mas ainda menor que a nova pedida de Navarro: recebeu uma recusa.O Botafogo ainda luta por um acordo. O clube continua em contato com os representantes de Rafael Navarro para tentar diminuir a pedida salarial. Um ponto que o clube tenta carregar consigo é que o jogador, por conta da conexão criada com o clube, não deseja sair com rusgas.