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Rafael Navarro recusa proposta e renovação com o Botafogo emperra

Após valores iniciais, estafe do atacante faz pedida fora da realidade financeira do Botafogo, que tenta contornar; jogador é líder de assistências no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 18:51

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 18:51

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Compasso de espera. Antes confiante, o Botafogo agora adota cautela quanto a renovação de Rafael Navarro, que tem contrato acabando em dezembro. O atacante recusou a última proposta salarial oferecida pelo Alvinegro e as conversas estão emperradas.
+ Só falta assinar: Botafogo encaminha renovação de Juninho, do sub-20
A diretoria conversa com o jogador sobre a questão contratual há alguns meses. Recentemente, as partes haviam chegado a um "denominador comum" quanto ao possível novo salário de Rafael Navarro, mas isto mudou: com as recentes atuações do atacante e o fato dele ser o maior assistente da Série B do Brasileirão, o estafe pediu mais dinheiro.
A questão é que as novas cifras colocadas na mesa pela equipe do camisa 99 são fora da realidade financeira do Botafogo. O clube, recentemente, ofereceu um valor maior do que o acordado anteriormente mas ainda menor que a nova pedida de Navarro: recebeu uma recusa.O Botafogo ainda luta por um acordo. O clube continua em contato com os representantes de Rafael Navarro para tentar diminuir a pedida salarial. Um ponto que o clube tenta carregar consigo é que o jogador, por conta da conexão criada com o clube, não deseja sair com rusgas.
Rafael Navarro é um dos destaques do Botafogo na Série B do Brasileirão. Ele tem seis assistências e é o líder da competição neste quesito. Além disto, marcou quatro gols no Campeonato Brasileiro.

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