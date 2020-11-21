Rafael Navarro marca e Botafogo larga na frente do Voltaço na final da Taça Rio Sub-20

Crédito: Atletas alvinegros celebram gol que coroou triunfo no Cefat (Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo teve um início promissor de decisão da Taça Rio Sub-20. O oportunismo de Rafael Navarro garantiu o triunfo por 1 a 0 do Alvinegro sobre o Volta Redonda, em partida bastante acirrada na tarde deste sábado no Cefat, em Niterói (RJ). Com o resultado, a equipe só precisa de um empate no jogo de volta para assegurar sua vaga na decisão do Campeonato Estadual.

O jogo decisivo acontecerá no próximo sábado, às 15h, no CT das Carvalheiras.

O JOGO

O equilíbrio marcou a etapa inicial. O Voltaço chegou a assustar em uma cabeçada de Valter na qual a bola passou rente à trave. Contudo, aos poucos o Glorioso foi tomando as rédeas do confronto e criou suas oportunidades. Kayque cobrou falta e a bola chegou a triscar o lado de fora da rede. Em seguida, Rafael Navarro finalizou e fez o goleiro Luis Fernando abafar o grito de gol. Logo depois, foi a vez de Andrew trabalhar para salvar a conclusão de Davison.

Aos 28 minutos, o oportunismo de Rafael Navarro fez a diferença para o Botafogo. O centroavante desvencilhou-se da marcação, entrou na área e tocou na saída de Luis Fernando. Embalado, o Alvinegro quase marcou logo em seguida, em conclusão de Vitor Marinho. O Volta Redonda retornou do intervalo com forte pressão. Marcinho cobrou falta e Andrew espalmou. Em seguida, Davison encheu o pé e a bola caprichosamente parou no travessão. O Botafogo reagiu em finalização de Reydson, mas Luis Fernando salvou.