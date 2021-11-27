Rafael Navarro, do Botafogo, tatua o Estádio Nilton Santos na perna

Um lugar especial literalmente gravado na pele. Rafael Navarro, atacante do Botafogo, tatuou o Estádio Nilton Santos na perna. O desenho feito pelo camisa 99 foi uma das novidades do treino do Alvinegro nesta sexta-feira.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo

O atacante é o artilheiro do Alvinegro na temporada 2021 e o jogador com mais participações de gols na Série B do Brasileirão. Com o destaque dentro de campo, ele resolveu gravar um lugar recheado de felicidades na própria pele.

Isso, contudo, não quer dizer que a situação contratual do camisa 99 melhorou. Rafael Navarro tem contrato terminando em dezembro e a situação com o Botafogo não evoluiu. A diretoria do Alvinegro não desistiu e ainda tenta convence-lo com um projeto a médio/longo prazo.

O atacante, contudo, tem olhos abertos para o futebol do exterior e as conversas com o Botafogo não estão evoluindo para um caminho positivo. As lembranças com o Glorioso parecem que vão ficar "apenas" na pele.