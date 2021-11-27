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futebol

Rafael Navarro, do Botafogo, tatua o Estádio Nilton Santos na perna

Atacante, artilheiro do Alvinegro na temporada 2021, tatua estádio do clube no corpo; jogador ainda tem futuro indefinido...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 21:08

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 21:08

Um lugar especial literalmente gravado na pele. Rafael Navarro, atacante do Botafogo, tatuou o Estádio Nilton Santos na perna. O desenho feito pelo camisa 99 foi uma das novidades do treino do Alvinegro nesta sexta-feira.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo
O atacante é o artilheiro do Alvinegro na temporada 2021 e o jogador com mais participações de gols na Série B do Brasileirão. Com o destaque dentro de campo, ele resolveu gravar um lugar recheado de felicidades na própria pele.
Isso, contudo, não quer dizer que a situação contratual do camisa 99 melhorou. Rafael Navarro tem contrato terminando em dezembro e a situação com o Botafogo não evoluiu. A diretoria do Alvinegro não desistiu e ainda tenta convence-lo com um projeto a médio/longo prazo.
O atacante, contudo, tem olhos abertos para o futebol do exterior e as conversas com o Botafogo não estão evoluindo para um caminho positivo. As lembranças com o Glorioso parecem que vão ficar "apenas" na pele.
Crédito: RafaelNavarrocomatatuagemdoEstádioNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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