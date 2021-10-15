Rafael Navarro, do Botafogo recusa proposta do Miami FC, diz site

O mistério sobre o destino de Rafael Navarro a partir de 2022 continua. De acordo com o portal "Torcedores.com", o atacante do Botafogo não gostou da proposta do Miami FC, equipe que disputa a USL Championship. Navarro tem vínculo com o Alvinegro até o fim desta temporada.De acordo com o site, a diretoria do Botafogo chegou ao seu limite financeiro para tentar manter Rafael Navarro. Com isto, manterá a mais recente oferta apresentada aos representantes do jovem.
O atacante já foi sondado por outros clubes. Além de manifestar interesse em contar com Navarro, o Internacional está em conversas oficiais com o empresário do jogador, Carlos Costa.
Entretanto, o objetivo de representantes de Navarro é que ele vá para o futebol europeu. O Anderlecht (BEL), Hellas Verona (ITA) e o Valladolid (ITA) manifestaram o interesse no centroavante mas não formalizaram propostas.
Rafael Navarro tem dez gols na Série B do Campeonato Brasileiro.