Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rafael Navarro, do Botafogo recusa proposta do Miami FC, diz site

Segundo o 'Torcedores.com', Internacional segue em conversas com representante do atacante, Carlos Costa. Porém, objetivo é que o jogador vá para a Europa no ano que vem...

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 14:23
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O mistério sobre o destino de Rafael Navarro a partir de 2022 continua. De acordo com o portal "Torcedores.com", o atacante do Botafogo não gostou da proposta do Miami FC, equipe que disputa a USL Championship. Navarro tem vínculo com o Alvinegro até o fim desta temporada.De acordo com o site, a diretoria do Botafogo chegou ao seu limite financeiro para tentar manter Rafael Navarro. Com isto, manterá a mais recente oferta apresentada aos representantes do jovem.
O atacante já foi sondado por outros clubes. Além de manifestar interesse em contar com Navarro, o Internacional está em conversas oficiais com o empresário do jogador, Carlos Costa.
Entretanto, o objetivo de representantes de Navarro é que ele vá para o futebol europeu. O Anderlecht (BEL), Hellas Verona (ITA) e o Valladolid (ITA) manifestaram o interesse no centroavante mas não formalizaram propostas.
Rafael Navarro tem dez gols na Série B do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados