Rafael Navarro, do Botafogo recusa proposta do Miami FC, diz site

O mistério sobre o destino de Rafael Navarro a partir de 2022 continua. De acordo com o portal "Torcedores.com", o atacante do Botafogo não gostou da proposta do Miami FC, equipe que disputa a USL Championship. Navarro tem vínculo com o Alvinegro até o fim desta temporada.De acordo com o site, a diretoria do Botafogo chegou ao seu limite financeiro para tentar manter Rafael Navarro. Com isto, manterá a mais recente oferta apresentada aos representantes do jovem.