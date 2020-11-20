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futebol

Rafael Navarro comemora momento no sub-20 do Botafogo: 'Evoluindo a cada jogo'

Atacante, que iniciou o ano entre os profissionais, valorizou a presença do treinador Ricardo Resende para a conquista de resultados positivos na base...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 17:16

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:16

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O time sub-20 do Botafogo e Rafael Navarro vivem uma evolução exponencial com o decorrer da temporada. A partir da chegada do treinador Ricardo Resende, o desempenho do Alvinegro melhorou e o atacante passou a ter boas atuações com a camisa alvinegra, sendo parte importante do time.
- O professor Ricardo chegou, passou a maneira de jogar e a gente aprimorou. Fico feliz pela fase da equipe e pela minha também, com gols e assistências. A equipe está evoluindo a cada treino, a cada jogo e fico feliz com isso. É uma experiência muito grande de estar no profissional e descer para poder ajudar os companheiros - afirmou Navarro, em entrevista à "BotafogoTV".
O Botafogo está na final da Taça Rio sub-20 contra o Volta Redonda. As partidas serão realizadas nos próximos dois sábados. No Campeonato Brasileiro da categoria, o Alvinegro está em uma zona de classificação à segunda fase.
- Quero ajudar o Botafogo a conquistar títulos. Vamos trabalhar forte para conseguir o título contra o Volta Redonda e buscar uma vitória contra o Goiás (Brasileirão) - completou o camisa 9.

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