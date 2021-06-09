Rafael Moura tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A estreia de Rafael Moura pelo Botafogo, agora, depende apenas do entendimento interno entre as partes. O nome do jogador foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta quarta-feira e o atacante está regularizado para entrar em campo pelo Alvinegro.

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Com toda a situação resolvida, Rafael Moura, inclusive, já pode ser relacionado para a partida contra o Remo, neste domingo, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Além do 'He-Man', o volante Barreto, recém-contratado junto ao Cricíuma, também teve a situação contratual resolvida e apareceu no BID, estando em dia para poder entrar em campo.