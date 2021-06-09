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Rafael Moura tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Botafogo

Alvinegro regulariza situação do atacante, que já possui condições de entrar em campo; Barreto também tem situação burocrática resolvida...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 18:17

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:17

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A estreia de Rafael Moura pelo Botafogo, agora, depende apenas do entendimento interno entre as partes. O nome do jogador foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta quarta-feira e o atacante está regularizado para entrar em campo pelo Alvinegro.
+ 'Não é lugar para covardes': Rafael Moura cita Heleno e pode agregar dentro e fora de campo no Botafogo
Com toda a situação resolvida, Rafael Moura, inclusive, já pode ser relacionado para a partida contra o Remo, neste domingo, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Além do 'He-Man', o volante Barreto, recém-contratado junto ao Cricíuma, também teve a situação contratual resolvida e apareceu no BID, estando em dia para poder entrar em campo.
Os dois já treinam normalmente com o grupo do Botafogo desde a semana passada. Barreto deve ficar, no mínimo, no banco de reservas diante do Remo. A situação de Rafael Moura, pelas questões físicas, é acompanhada de perto e ainda não há uma decisão concreta.

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