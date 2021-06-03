Rafael Moura revela parentesco com Heleno de Freitas e vibra com o Botafogo: 'Honra vestir essa camisa'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Se assinou com o Botafogo apenas em 2021, Rafael Moura possuía uma "conexão" - mesmo que indireta - com o Alvinegro a vida inteira. O atacante revelou, no seu Instagram, que é parente de Heleno de Freitas, jogador histórico do clube de General Severiano.

Heleno é um dos maiores jogadores da história do Glorioso, com 204 gols marcados em 233 partidas disputadas. Mesmo sem nunca ter conquistado um título com o clube, era respeitado pela habilidade e respeito ao Botafogo.

Na rede social, Rafael Moura afirmou que deseja ser "1% do que o parente Heleno foi". O novo atacante do Alvinegro também comemorou o acerto com o clube, pedindo boas energias para cumprir os objetivos do clube na temporada 2021.