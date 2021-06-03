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Rafael Moura revela parentesco com Heleno de Freitas e vibra com o Botafogo: 'Honra vestir essa camisa'

Em uma rede social, novo camisa 9 revelou que é parente de histórico atacante do Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 18:58

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 18:58

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Se assinou com o Botafogo apenas em 2021, Rafael Moura possuía uma "conexão" - mesmo que indireta - com o Alvinegro a vida inteira. O atacante revelou, no seu Instagram, que é parente de Heleno de Freitas, jogador histórico do clube de General Severiano.
Heleno é um dos maiores jogadores da história do Glorioso, com 204 gols marcados em 233 partidas disputadas. Mesmo sem nunca ter conquistado um título com o clube, era respeitado pela habilidade e respeito ao Botafogo.
Na rede social, Rafael Moura afirmou que deseja ser "1% do que o parente Heleno foi". O novo atacante do Alvinegro também comemorou o acerto com o clube, pedindo boas energias para cumprir os objetivos do clube na temporada 2021.
– Hoje se inicia um novo ciclo! Novamente na Cidade Maravilhosa e em um clube de muita tradição, o Glorioso! Botafogo de tantos ídolos e de uma grande história. Uma honra vestir essa camisa de tanta representatividade. Que sua estrela solitária e a minha possam enviar boas energias e proteção para que ao final do ano possamos estar comemorando o nosso objetivo. Que eu seja 1 % do que foi um parente meu Heleno de Freitas!! - escreveu.

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