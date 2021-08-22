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Rafael Moura ironiza VAR após lance de possível pênalti não marcado ao Botafogo: 'Esperou o contato'

Camisa 9 tomou uma cotovelada de zagueiro do Vila Nova e ficou com 'galo' na testa em vitória na Série B do Brasileirão; árbitro nada marcou e atacante ironizou nas redes sociais...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 16:01
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mesmo com a presença do VAR, novidade no segundo turno da Série B, o Botafogo não conseguiu fugir das polêmicas de arbitragem. Desta vez, na vitória por 3 a 2 sobre o Vila Nova, neste domingo, pela 20ª rodada da segunda divisão do Brasileirão, em um possível pênalti sobre Rafael Navarro, ignorado pela equipe de arbitragem.
+ Análise: Botafogo tinha tudo para dar um domingo de paz ao torcedor, mas ainda traz ponta de desconfiança
No segundo tempo, quando a partida ainda estava 3 a 1, o He-Man tomou uma cotovelada de Rafael Donato, zagueiro do Vila Nova, dentro da área. O camisa 9 caiu e ficou com um "galo" - marca do machucado - na testa. Tanto o árbitro quanto o VAR analisaram que o lance não era para penalidade.Nas redes sociais, após a partida, o atacante ironizou a decisão. Por meio do Instagram, Rafael Moura compartilhou uma foto de como ficou o estado da testa com o machucado e brincou.

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