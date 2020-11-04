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Rafael Luiz é mais um caso de Covid-19 confirmado no Cruzeiro

O clube informou a contaminação pelo coronavírus no jogador nesta quarta-feira, 4/11...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 20:02

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 20:02

Crédito: Rafael Luiz é mais um caso da doença no clube, que teve vários jogadores contaminados pelo novo coronavírus-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O lateral-direito Rafael Luiz é mais um jogador do Cruzeiro que testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo clube mineiro na tarde desta quarta-feira, 4 de novembro. O jogador teve confirmado o diagnóstico após os exames de rotina de prevenção contra a doença feitos no elenco. Rafael está fora do duelo de sexta-feira, 6 de novembro, contra Botafogo-SP, pela 20ª rodada da Série B. Segundo o Cruzeiro, o lateral está assintomático e já foi isolado do restante do elenco para ser monitorado pelo departamento médico da Raposa enquanto se recupera. Não há prazo determinado para a volta de Rafael Luiz aos treinos. O técnico Luiz Felipe Scolari agora conta com apenas um lateral para o lado direito, já que Daniel Guedes foi liberado para acertar com o Goiás. Raul Cáceres, que voltou ao time contra o Paraná é a única opção do treinador no momento. O teste positivo de Rafael Luiz “fará” companhia a Léo, Matheus Pereira, Giovanni Palmieri, Arthur Caíke e Stênio como desfalques por problemas médicos. Henrique e Marco Antônio estão entregues à preparação física e devem voltar em breve.

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