Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael dá prazo para entrar em forma e estrear pelo Botafogo: 'Mínimo duas semanas'
futebol

Rafael dá prazo para entrar em forma e estrear pelo Botafogo: 'Mínimo duas semanas'

Lateral-direito 'invade' conta de Twitter do Botafogo e responde perguntas dos torcedores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 15:06

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 15:06

Crédito: Divulgação/Botafogo
De forma bem humorada, a conta do Twitter do Botafogo ganhou um novo administrador por poucos minutos durante a tarde desta sexta-feira. Novo jogador do Alvinegro, Rafael assumiu o controle da rede social para responder perguntas de torcedores.
+ Novo reforço do Botafogo, lateral Rafael chega ao Rio já vestindo a camisa alvinegra
O lateral-direito, entre questionamentos envolvendo brincadeiras e pedidos dos internautas, também falou sobre campo e bola. Sem atuar desde que deixou o Basaksehir, da Turquia, em junho, o novo camisa 7 falou sobre quando pode estar disponível.– Isso (estreia) vou conversar essa semana, mínimo duas semanas pra eu estrear - escreveu.
Ele também afirmou que, com "tudo dando certo", Fábio, seu irmão gêmeo e atualmente jogador do Nantes-FRA, "com certeza" jogará no Botafogo no ano que vem, quando ficará sem contrato com a equipe europeia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados