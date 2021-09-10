Rafael dá prazo para entrar em forma e estrear pelo Botafogo: 'Mínimo duas semanas'

Crédito: Divulgação/Botafogo

De forma bem humorada, a conta do Twitter do Botafogo ganhou um novo administrador por poucos minutos durante a tarde desta sexta-feira. Novo jogador do Alvinegro, Rafael assumiu o controle da rede social para responder perguntas de torcedores.

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O lateral-direito, entre questionamentos envolvendo brincadeiras e pedidos dos internautas, também falou sobre campo e bola. Sem atuar desde que deixou o Basaksehir, da Turquia, em junho, o novo camisa 7 falou sobre quando pode estar disponível.– Isso (estreia) vou conversar essa semana, mínimo duas semanas pra eu estrear - escreveu.