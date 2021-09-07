futebol

Rafael compartilha vídeo virando sócio do Botafogo

Lateral-direito está em negociação com o clube desde a semana passada e última reunião ocorreu nesta segunda-feira...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 10:36

LanceNet

Crédito: AFP Photo/LOIC VENANCE
O Botafogo oficializou uma proposta para o lateral-direito Rafael na última sexta-feira, mas o clube ainda não havia chegado a um acordo devido às dificuldades financeiras. Em última reunião nesta segunda-feira, tudo indica que a negociação está se encaminhando. Nesta manhã, Rafael publicou um vídeo nas redes sociais aderindo ao pacote de sócio torcedor do Botafogo.
> Confira a tabela e os jogos do Botafogo na Série BO novo plano de sócio-torcedor do Botafogo, lançado neste ano, se chama ‘Camisa 7’, fazendo referência ao número 7 que passou pela camisa de tantos ídolos do clube. Ao que tudo indica, Rafael deve usar a camisa de número 7 quando chegar ao Alvinegro.
+ Botafogo terá tempo para se preparar para os próximos dois confrontos decisivos na Série B
Rafael tem forte identificação com o clube, por se assumir torcedor botafoguense desde cedo. Em seu vídeo, o lateral aparece com o celular na mão e sua filha pergunta o que o pai está fazendo no celular. Ao que tudo indica, um anúncio oficial deve sair ainda nesta terça-feira.
- Pai, o que você está fazendo? - perguntou a filha do jogador- Estou virando o novo Camisa 7, filha. - respondeu Rafael

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

