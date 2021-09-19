Rafael comenta previsão de estreia pelo Botafogo e admite: 'Parece que virei criança de novo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na tarde do último sábado, Rafael falou sobre a previsão da estreia com a camisa do Alvinegro Carioca. Em entrevista à Botafogo TV, o lateral destacou que não gosta de criar expectativas, mas, à princípio, já deve estar apto depois do próximo domingo. > Marcelo, do Real Madrid, interage com o Botafogo em rede social- Estou há três meses sem jogar, mas já comecei essa semana treinando duro, segunda-feira já faço dois turnos, treino de manhã e à tarde. Quando eu me senti bem, junto com o Enderson, a gente vai ver a melhor data. Mas, acho que, talvez, quem sabe, aí domingo que vem já posso estar no banco, a gente não sabe. Não vamos deixar expectativa (risos), mas, a princípio, depois de domingo que vem, eu vou estar apto - contou.

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Rafael também deixou um recado para a torcida. O novo camisa 7 do Botafogo afirmou que está mais ansioso do que os torcedores pela estreia, garantiu que dará o máximo em todos os jogos e ainda admitiu que sente ter voltado a ser criança.

- A torcida já sabe, eu vou dar meu máximo em todo jogo, buscar sempre ajudar o time dentro ou fora de campo, onde quer que seja. Não vejo a hora de estrear. Estou mais ansioso que eles. Recebo muita mensagem do pessoal me perguntando que dia que vou estrear, mas podem ter certeza que estou mais ansioso do que vocês. Ansioso demais. Eu falei isso na coletiva e é real, parece que eu virei criança de novo - disse.Veja mais declarações de Rafael à Botafogo TV:

VOLTA AO BOTAFOGO:- Queria um desafio, eu sou botafoguense, todo mundo já está sabendo. Acho que a motivação, a motivação para jogar. Eu cumpri uma promessa também. Prometi que voltaria para o Botafogo e busco sempre cumprir com o que eu falo.