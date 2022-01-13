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futebol

Rafael Cabral, ex-Santos, é cotado para a vaga de Fábio no Cruzeiro

O goleiro, de 31 anos, já começou a conversar com a Raposa para reforçar o elenco azul...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 21:22

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 21:22

O Cruzeiro iniciou a busca por um goleiro para o lugar de Fábio, que deixou o clube recentemente. E o nome do momento é de Rafael Cabral, ex-Santos, de 31 anos, que está no Reading, da Inglaterra. O negócio ainda está na fase de conversas entre jogador e o clube azul.
A informação de que a Raposa estaria interessada no goleiro foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo LANCE. .
Rafael terá de aceitar algumas condições do Cruzeiro para acertar contrato. E, com a negociação pode se estender por alguns dias, o gestor do futebol celeste, Paulo André, e Pedro Martins, diretor de futebol cruzeirense, estão em contato com o estafe do jogador para tentar um acordo. Rafael Cabral foi revelado no Santos e depois foi negociado com o Napoli em 2013. Na Itália, ainda defendeu a Sampdoria, depois seguindo para o Reading.
Cabral tem carreira vitoriosa. Ele foi tricampeão paulista, vencedor da Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana e em 2014, venceu a Copa da Itália.
Crédito: Rafaelestánofutebolbritânico,maspodevoltaraoBrasilejogarpelaRaposa-(Foto:Divulgação

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