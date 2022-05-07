Rafael Cabral destaca desejo e empolgação por ‘jogo grande’ do Cruzeiro diante do Grêmio

O duelo entre Cruzeiro e Grêmio, clássico dos maiores campeões da Copa do Brasil, que se enfrentam neste domingo, 8 de maio, às 16h, no Independência, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão, tem um histórico grande, com decisões em várias competições e desperta o sentimento de rivalidade entre os torcedores. Para o goleiro Rafael Cabral, o confronto com o Tricolor Gaúcho é uma motivação a mais para os jogadores da Raposa, além de “mandar um recado” aos concorrentes. Vencer o Grêmio pode mostrar o protagonismo do Cruzeiro nesta Série B.
Na atual edição da Série B, a Raposa está com 10 pontos, na quarta colocação, mesma pontuação do Grêmio, que está em terceiro, Ambos tem um jogo a menos do que Bahia, líder, e Sport, vice-líder. Veja nos vídeos da matéria o que disse o arqueiro celeste. Rafael Cabral disse que vencer o Grêmio mandará um recado aos rivais da Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)