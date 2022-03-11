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Rafael brinca com possível chegada de Cavani ao Botafogo: 'Se fechar já temos o novo camisa 7'

Lateral-direito, que atualmente veste o número místico do Botafogo, afirmou que passaria a 7 para o uruguaio, que está no radar de John Textor para o meio do ano...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 16:45

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:45

Rafael tem a responsabilidade de vestir a camisa 7 do Botafogo, mas está disposto a ceder o número místico caso Edinson Cavani seja contratado pelo Glorioso no meio do ano. O lateral-direito brincou sobre a possível chegada do uruguaio em uma rede social.+ Botafogo oficializa interesse e aguarda aval da Fifa para avançar por Vitinho, do Dínamo de Kiev
- Se ele (Cavani) fechar já temos o novo camisa 7 - escreveu.
Edinson Cavani é o grande 'sonho' de John Textor para reforçar o Botafogo. O norte-americano quer trazer pelo menos um "nome de impacto" para o Glorioso e vê no uruguaio uma oportunidade para isso. Os contatos iniciais já foram feitos e o Alvinegro oficializou o interesse.
Rafael, contratado no ano passado após deixar o Basaksehir-TUR, é o atual camisa 7. O lateral-direito está machucado após ter rompido o tendão de Aquiles em uma partida do Campeonato Carioca.
Crédito: BotafogoquercontratarEdinsonCavani(Foto:Divulgação/Botafogo

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