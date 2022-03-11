Rafael brinca com possível chegada de Cavani ao Botafogo: 'Se fechar já temos o novo camisa 7'

Rafael tem a responsabilidade de vestir a camisa 7 do Botafogo, mas está disposto a ceder o número místico caso Edinson Cavani seja contratado pelo Glorioso no meio do ano. O lateral-direito brincou sobre a possível chegada do uruguaio em uma rede social.+ Botafogo oficializa interesse e aguarda aval da Fifa para avançar por Vitinho, do Dínamo de Kiev

- Se ele (Cavani) fechar já temos o novo camisa 7 - escreveu.

Edinson Cavani é o grande 'sonho' de John Textor para reforçar o Botafogo. O norte-americano quer trazer pelo menos um "nome de impacto" para o Glorioso e vê no uruguaio uma oportunidade para isso. Os contatos iniciais já foram feitos e o Alvinegro oficializou o interesse.

Rafael, contratado no ano passado após deixar o Basaksehir-TUR, é o atual camisa 7. O lateral-direito está machucado após ter rompido o tendão de Aquiles em uma partida do Campeonato Carioca.