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Rafa Silva reafirma compromisso com acesso à Série A e lamenta calendário apertado do Cruzeiro

Atacante pode ser a novidade entre os relacionados para o duelo com o Grêmio, domingo, 8 de maio, pela Série B do Brasileiro...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 22:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 22:08
O Cruzeiro pode ter novidade para o duelo com o Grêmio, domingo, 8 de maio, no Independência, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. O atacante Rafael Silva, que agora será chamado de “Rafa Silva”, já está à disposição do técnico Paulo Pezzolano,
O jogador já estava em Belo Horizonte desde 18 de março, tendo contrato com a Raposa desde 29 de março passado. Porém, ainda não tinha sido inscrito no BID, da CBF.
Rafa Silva tem pouca história no futebol brasileiro. Ele começou no Coritiba, em 2013 e rodou por Suíça, Japão e China, conseguindo boas temporadas no futebol asiático.
O atacante, de 30 anos, está um bom tempo sem grande sequência de jogos, tanto pela pandemia na China e por uma lesão, em 2020, que o deixou entrar em campo apenas cinco vezes. Ele não atua por 90 minutos desde 26 de outubro de 2019, pelo Wuhan Zall, seu último clube. Ele comentou sobre o calendário da Raposa no ano, que para o jogador é muito apertado. Confira no vídeo acima. O atacante da Raposa deve ter uma chance com Pezzolano diante do Grêmio- (Divulgação/Cruzeiro)

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