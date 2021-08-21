Rádio detalha negociações do Real Madrid por Haaland e Mbappé

Crédito: DOMINIQUE FAGET/AFP

O Real Madrid segue em busca de uma grande estrela para a temporada 2021/22. Contudo, de acordo com a rádio 'Cope', da Espanha, o clube não deve conseguir a contratação dos desejados Haaland e Mbappé nesta janela de transferências. Ambos tiveram os nomes vinculados ao time espanhol nos últimos meses.

+ Arsenal contrata meia Martin Odegaard, ex-Real Madrid, em definitivoSegundo o veículo, o empecilho na negociação por Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund, é o empresário Mino Raiola, que agencia também outros grandes nomes do futebol mundial. A comissão pedida pelo agente na possível negociação foi considerada muito alta pela alta cúpula do Real Madrid.

+ Neuer sofre lesão no tornozelo e vira problema para o Bayern de Munique