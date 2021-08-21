Rádio detalha negociações do Real Madrid por Haaland e Mbappé

O Real Madrid segue em busca de uma grande estrela para a temporada 2021/22. Contudo, de acordo com a rádio 'Cope', da Espanha, o clube não deve conseguir a contratação dos desejados Haaland e Mbappé nesta janela de transferências. Ambos tiveram os nomes vinculados ao time espanhol nos últimos meses.
+ Arsenal contrata meia Martin Odegaard, ex-Real Madrid, em definitivoSegundo o veículo, o empecilho na negociação por Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund, é o empresário Mino Raiola, que agencia também outros grandes nomes do futebol mundial. A comissão pedida pelo agente na possível negociação foi considerada muito alta pela alta cúpula do Real Madrid.
+ Neuer sofre lesão no tornozelo e vira problema para o Bayern de Munique
Já o negócio por Mbappé é ainda mais difícil. Apesar do desejo público o atacante francês de se transferir para o Real Madrid, o Paris Saint-Germain já deixou claro que fará jogo duro pela saída do atleta. O principal nome do clube espanhol segue sendo Karim Benzema. Nesta janela, o clube perdeu Varane e Sergio Ramos, para Manchester United e PSG, respectivamente.