Racismo no futebol: Gerson prestará depoimento nesta terça-feira, no Rio

O meia Gerson prestará depoimento nesta terça-feira, às 10h, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio de Janeiro, a respeito do ocorrido na partida entre Flamengo e Bahia, domingo no Maracanã, na qual o atleta relatou ter sido alvo de injúria racial por parte de Juan Ramirez.