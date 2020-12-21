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Racismo no futebol: Gerson prestará depoimento nesta terça-feira, no Rio

Durante a partida contra o Bahia, domingo no Maracanã, o meia do Flamengo relatou ter sido alvo de injúria racial por parte de Ramirez...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 14:12
Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!
O meia Gerson prestará depoimento nesta terça-feira, às 10h, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio de Janeiro, a respeito do ocorrido na partida entre Flamengo e Bahia, domingo no Maracanã, na qual o atleta relatou ter sido alvo de injúria racial por parte de Juan Ramirez.
Gerson assinou nesta segunda-feira a intimação para prestar depoimento. O departamento jurídico do Flamengo acompanha de perto o caso e assessora o atleta. O inquérito policial já foi aberto para apurar o caso envolvendo o meia.

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