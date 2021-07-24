Quinto melhor visitante, Fluminense encara o líder Palmeiras buscando primeiros pontos no Allianz Parque

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de uma dolorosa derrota para o Grêmio, o Fluminense teve uma semana completa para descansar, treinar e ajustar os problemas. O desafio agora, porém, será grande. Além da sequência de decisões, o time de Roger Machado terá pela frente o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, neste sábado, às 19h (de Brasília), na tentativa de quebrar um indigesto tabu: o Tricolor perdeu todos os sete jogos que disputou no Allianz Parque. A partida, pela 13ª rodada, tem transmissão em tempo real do LANCE!.

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O Tricolor tem uma série de derrotas decepcionantes na nova casa do Palmeiras, inaugurada em 2014. Houve o surto de Covid-19 no ano passado, uma virada nos acréscimos em 2015, mesmo ano da eliminação nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil. Naquela partida, Fred jogou no sacrifício e fez um gol, mas o Flu caiu mesmo assim. Em todas as partidas, o time da casa marcou pelo menos dois gols. São dois 2 a 1, dois 2 a 0, dois 3 a 0 e um 3 a 1.

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Além desta dificuldade, os adversários ainda chegam como líderes do Brasileirão, somam oito vitórias seguidas e tem o melhor ataque da competição, além de estarem invictos em casa. A parte boa é que o Fluminense vem sendo um visitante indigesto. A única derrota foi para o Atlético-GO, mas houve ainda uma virada contra o Sport, a vitória no clássico com o Flamengo na Arena Corinthians e também o triunfo sobre o Cerro Porteño no Paraguai, pela Libertadores.

- O Palmeiras é o líder do campeonato, um time que já joga junto há bastante tempo e que tem conquistas importantes nos últimos tempos. Uma equipe forte sobretudo quando joga dentro de sua casa. Mas para a gente é importante conquistar pontos fora porque a gente leva isso também para o jogo que nós temos na Copa do Brasil na próxima semana - avaliou Roger Machado ao site oficial. Depois de enfrentar o Palmeiras, o Fluminense terá pela frente os dois confrontos com o Criciúma na Copa do Brasil, na terça-feira (27) e no sábado (31). Depois, no dia 3 de agosto, faz a partida de volta da Libertadores com o Cerro no Maracanã. A ida, vale lembrar, foi 2 a 0 em Assunção. O outro confronto pelo Brasileiro é dia 8, contra o América-MG.

- Em função da mudança da data do jogo da Libertadores, tivemos uma semana cheia para trabalhar, revisar alguns conceitos e descansar os atletas, tanto do ponto de vista físico quanto do emocional. Pudemos recuperá-los para uma longa sequência de jogos. Foi importante para a gente encher de novo e focar nesses jogos decisivos que temos pela frente - disse Roger.

Ocupando apenas a nona colocação no Brasileirão, o Tricolor não quer mais desperdiçar pontos, já que está sete atrás do quarto colocado (Red Bull Bragantino) e nove do Alviverde, em primeiro. Apesar disso, o Flamengo, em sexto, tem apenas um ponto a mais.