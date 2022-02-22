Quintero se coloca à disposição e exalta tradição do Vasco: 'Feliz por estar aqui nesse clube gigantesco'

O Xerife chegou! O zagueiro Juan Quintero, de 26 anos, foi apresentado à torcida do Vasco nesta terça-feira. Com isso, o colombiano chegou animado e já se colocou à disposição do técnico Zé Ricardo para estrear com a Cruz de Malta no peito no sábado, às 17h, contra o Fluminense, no Nilton Santos.Vale destacar que o defensor teve seu nome publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF na última sexta e pode atuar no clássico. Ele chega por empréstimo até o fim da temporada vindo do Fortaleza, onde foi capitão sob o comando de Rogério Ceni, mas perdeu espaço com Vojvoda.

- Feliz por estar aqui nesse clube gigantesco. Acompanhei quando o Zé me falou, passei a olhar o time, conhecia o Zé do Fortaleza. Não pensei duas vezes, ele apresentou o projeto e venho para ajudar e fazer o melhor - enalteceu, e acrescentou:

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- Fisicamente estou bem, entrando no grupo já, treinar com o grupo é diferente do que treinar sozinho, estou bem e à disposição do treinador. Ser titular vai ser com o tempo, tenho que trabalhar, treinar 100%, o momento de jogar vai chegar, e a decisão vai ser do Zé Ricardo, ele vai saber a hora certa - completou o zagueiro.

O colombiano participou do jogo-treino contra a equipe sub-20 e mostrou que estar bem fisicamente. Ele chega para reforçar um setor que deu dor de cabeça à torcida vascaína na temporada passada, mas que esse ano tem tentado encontrar o equilíbrio com novas peças - não sofreu gol nos últimos dois jogos.

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- São dois jogos sem tomar gols, o time está encaixando, penso que o mais importante é formar uma família, um grupo com mentalidade vencedora tanto na defesa quanto no ataque. Nosso primeiro defensor será o Raniel lá na frente. Todo o time tem que defender e todo o time tem que atacar. Quero aconselhar os meninos da base também, vim para ajudar. É meu quarto ano no Brasil e tenho ido bem nos clubes que passei - pontuou.