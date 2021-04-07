Quilômetros percorridos por Zico na carreira viram doações para ONG

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em iniciativa do "Km Solidário", os milhares de quilômetros percorridos por Zico durante toda a sua carreira como jogador profissional se transformarão em doações para a Associação Brasileira de Reabilitação (ABBR), instituição que oferece atendimento em musicoterapia, medicina esportiva, terapia ocupacional, ginásio de reabilitação e hidroterapia. Ao todo, o valor aproximado será de R$ 31 mil.

O "Km Solidário" doará 10 centavos por por quilômetro percorrido por Zico em suas 1281 partidas, com média de 8 quilômetros por jogo. A MOSS Earth, plataforma geradora de créditos de carbono e que terá o patrocínio ao Flamengo avaliado pelo conselho do clube nesta sexta, somará 3 reais a cada um destes kms. A parceria já foi anunciada pela empresa nas últimas semanas.A oficina ortopédica da ABBR faz próteses, órteses e calçados personalizados. Além disso, a ABBR fornece muletas, andadores, cadeiras de banho e cadeiras de roda. A unidade recebe pacientes oriundos do SUS (cerca de 70%), particular e de plano de saúde. Segundo a direção, mensalmente são atendidos 3.500 pacientes, sendo 2 mil pessoas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).