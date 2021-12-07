Questionado sobre o Flamengo, Jorge Jesus diz: 'Estou focado no Benfica e sou treinador do Benfica'

Antes do Benfica decidir a vida na Champions League, contra o Dínamo de Kiev, o técnico Jorge Jesus teve de responder sobre seu futuro em entrevista coletiva. Especulado no Flamengo para um possível retorno, o treinador da equipe portuguesa, que vive grande pressão, garantiu que só pensa nos Encarnados.- Estou focado no Benfica, sou treinador do Benfica e estou concentrado no que temos feito nos últimos 25 jogos. Amanhã vamos para o 26º jogo, o décimo na Champions, e nós estamos focados nas tarefas que temos de fazer - disse Jorge Jesus.

- Em relação ao último jogo, tentamos passar à equipe tudo o que de mau aconteceu e o porquê de ter acontecido para que amanhã estejamos muito mais confiantes. Nesta casa não estamos habituados a perder para o Sporting - completou o treinador, respondendo sobre a derrota para o rival lisboeta na última sexta-feira, em casa, por 3 a 1.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions League

Jesus foi perguntado se teme ser demitido em caso de não classificação para as oitavas de final, mas afirmou que o principal objetivo do Benfica era chegar à fase de grupos da competição. O treinador lusitano ainda lembrou que seu grupo tem Barcelona e Bayern de Munique e que no início ninguém esperava o avanço.

- Este jogo com o Dínamo pode trazer um êxito que ninguém esperava no início. O Benfica já está garantido na Liga Europa. Tentar disputar a vaga às oitavas, num grupo com o Barcelona e o Bayern, era um objetivo em que acreditávamos desde o primeiro dia. Hoje estamos aqui discutindo a passagem às oitavas, mas o primeiro grande objetivo da temporada, que era estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, já foi conquistado. E foi isso que nos possibilitou estar aqui lutando pela classificação - frisou.

+ A diferença é muito grande? Confira quanto valem os elencos de Chelsea e Palmeiras

Com cinco pontos conquistados em cinco partidas, o Benfica precisa vencer o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira e torcer para o Barcelona não somar três pontos. Caso conquiste a vaga para o mata-mata, as Águias voltarão às oitavas de final depois de cinco anos.