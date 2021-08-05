Questionado sobre Lukaku, Thomas Tuchel despista: 'Ele é jogador da Inter de Milão'

Enquanto o Chelsea trabalha nos bastidores para fechar a contratação do atacante Romelu Lukaku, o técnico dos Blues, Thomas Tuchel, prega cautela. Se a imprensa europeia garante que a negociação está próxima de ser concretizada, o comandante alemão fez questão de despistar sobre o tema.

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Em entrevista coletiva após empate do time de Londres contra o Tottenham em amistoso na última quarta-feira, Tuchel foi questionado a respeito do belga. Em sua resposta, porém, o treinador fugiu do tema.

Apesar de não falar abertamente sobre Lukaku, o treinador afirmou que deseja a contratação de um jogador com as características do belga. O pedido vem após a saída do francês Olivier Giroud, que acertou com o Milan.