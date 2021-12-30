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futebol

Questionado na Juventus, Morata desperta interesse do Barcelona

Atacante da Juventus está na mira de Xavi para fazer parceria com Ferran Torres no setor de ataque. Centroavante é questionado na Juventus pelos torcedores...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 09:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 09:57
O Barcelona está interessado na contratação de Álvaro Morata, centroavante da Juventus, segundo o "As". As conversas com o jogador e seu empresário estão em fases avançadas, embora a equipe culé deva entrar em acordo com a Velha Senhora e com o Atlético de Madrid, que detém o passe do espanhol.Xavi, comandante blaugrana, é um dos principais entusiastas da chegada do atacante e buscou conhecer a situação do atleta. O camisa nove afirmou que não está feliz em Turim e o técnico culé prometeu ao jogador que a contratação não seria pontual, mas estratégica e que iria além de um contrato por empréstimo de seis meses.
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O treinador do Barcelona considera Morata um dos principais atacantes do mundo por conta de sua polivalência, capacidade de trabalho e experiência. Além disso, o atleta seria mais um jogador da seleção espanhola dirigida por Luis Enrique a fazer parte do elenco culé, que conta com Pedri, Ansu Fati, Jordi Alba, Busquets e Ferran Torres.
No entanto, a saída do espanhol da Juventus deve depender da chegada de outro centroavante para a equipe de Massimiliano Allegri. O clube italiano estuda as contratações de Milik, que está no Olympique Marseille, e Scamacca, do Sassuolo.
Crédito: MorataéquestionadonaJuventus,masdesperdainteressedoBarcelona(Foto:Divulgação/Juventus

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