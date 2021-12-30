Questionado na Juventus, Morata desperta interesse do Barcelona

O Barcelona está interessado na contratação de Álvaro Morata, centroavante da Juventus, segundo o "As". As conversas com o jogador e seu empresário estão em fases avançadas, embora a equipe culé deva entrar em acordo com a Velha Senhora e com o Atlético de Madrid, que detém o passe do espanhol.Xavi, comandante blaugrana, é um dos principais entusiastas da chegada do atacante e buscou conhecer a situação do atleta. O camisa nove afirmou que não está feliz em Turim e o técnico culé prometeu ao jogador que a contratação não seria pontual, mas estratégica e que iria além de um contrato por empréstimo de seis meses.