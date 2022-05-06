Questão judicial fez Bragantino desistir de contratar nome anunciado pelo Fortaleza

Antes do avanço para se tornar o mais novo reforço do Fortaleza, o atacante David da Hora esteve perto de ser uma contratação do Bragantino. Porém, questões de aspecto legal envolvendo o atleta fizeram o Massa Bruta recuar do negócio.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA informação publicada portal 'Goal' dá conta de que o departamento jurídico do clube de Bragança Paulista, quando consultado sobre a situação entre David, Vitória e Metalist-UCR não apresentava segurança o suficiente para avançar nas tratativas.

Depois de ter sido adquirido pelo clube ucraniano junto a equipe de Salvador em fevereiro deste ano, o negócio inicialmente acertado para ser pago à vista foi revisto para ser acertada em agosto por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Porém, diante do aumento da instabilidade na região, o jogador de 22 anos de idade exerceu o direito de rescindir o acordo antes mesmo de fazer sua estreia no Metalist. Algo que rendeu o entendimento do time europeu de que não teria mais a obrigação de quitar o valor de 1,2 milhão de euros (equivalente a R$ 6,3 milhões) previamente acordado junto ao Vitória.

Por sua vez, a equipe brasileira segue convicta de que tem direito a receber integralmente a quantia em situação que pode render desdobramentos judiciais que podem prejudicar a sequência de David.