Questão burocrática cancela ida de goleiro do Sport para clube holandês

Crédito: Marlon Costa

O goleiro Mailson, do Sport, recebeu uma sondagem do Heerenveen, da Holanda, mas as partes não se acertaram e o camisa 1 permanece defendendo o Leão. Segundo apurou o LANCE!, o negócio não foi fechado por conta do pagamento de um documento para que o brasileiro atuasse no Velho Continente, e do prazo apertado para a janela de transferências na Europa que se encerra nesta segunda-feira.

O Heerenveen segue monitorando a situação de Mailson, pois os valores acordados agradavam todas as partes envolvidas no negócio. Cria da base do Sport e com apenas 24 anos, o atleta teria sua primeira chance no futebol europeu em um acordo que seria por um ano de empréstimo com opção de compra ao final da temporada.