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Questão burocrática cancela ida de goleiro do Sport para clube holandês

Heerenveen tentou contratar Mailson por empréstimo de uma temporada com opção de compra, mas prazo para pagamento de documentou dificultou o negócio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 14:04

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:04

Crédito: Marlon Costa
O goleiro Mailson, do Sport, recebeu uma sondagem do Heerenveen, da Holanda, mas as partes não se acertaram e o camisa 1 permanece defendendo o Leão. Segundo apurou o LANCE!, o negócio não foi fechado por conta do pagamento de um documento para que o brasileiro atuasse no Velho Continente, e do prazo apertado para a janela de transferências na Europa que se encerra nesta segunda-feira.
O Heerenveen segue monitorando a situação de Mailson, pois os valores acordados agradavam todas as partes envolvidas no negócio. Cria da base do Sport e com apenas 24 anos, o atleta teria sua primeira chance no futebol europeu em um acordo que seria por um ano de empréstimo com opção de compra ao final da temporada.
Titular nas últimas temporadas pelo Leão da Ilha do Retiro, Mailson perdeu espaço na equipe titular desde a chegada do técnico Jair Ventura. O brasileiro deve seguir lutando por um lugar dentre os 11 titulares com o objetivo de ganhar minutos e seguir na vitrine para o futebol europeu. É possível que os holandeses façam uma nova investida na próxima janela de transferências.

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