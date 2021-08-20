Querendo engrenar no Brasileirão, Palmeiras segue se preparando para enfrentar Cuiabá

Crédito: Cesar Greco

Buscando engrenar no Brasileirão, o Palmeiras segue se preparando para a partida contra o Cuiabá. Em São Paulo, o técnico Abel Ferreira propôs um treino técnico e tático para o elenco alviverde.

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Na primeira atividade, o técnico simulou situações de jogo, transições e enfrentamentos, com balanços e finalizações. Depois, em times de 11 jogadores e campo reduzido, foi feito um treino de ataque contra defesa e alguns minijogos.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO goleiro Vinícius Silvestre, em transição física, realizou atividades em campo com membros no Núcleo de Saúde e Performance. O lateral Jorge aqueceu o com o restante do elenco e deu sequência ao cronograma de recondicionamento físico.

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