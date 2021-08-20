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Querendo engrenar no Brasileirão, Palmeiras segue se preparando para enfrentar Cuiabá

Verdão entra em campo no próximo domingo (22), às 11h (horário de Brasília)...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 20:15
Crédito: Cesar Greco
Buscando engrenar no Brasileirão, o Palmeiras segue se preparando para a partida contra o Cuiabá. Em São Paulo, o técnico Abel Ferreira propôs um treino técnico e tático para o elenco alviverde.
Palmeiras renova com zagueiro, Flamengo anuncia reforço… O Dia do Mercado
Na primeira atividade, o técnico simulou situações de jogo, transições e enfrentamentos, com balanços e finalizações. Depois, em times de 11 jogadores e campo reduzido, foi feito um treino de ataque contra defesa e alguns minijogos.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO goleiro Vinícius Silvestre, em transição física, realizou atividades em campo com membros no Núcleo de Saúde e Performance. O lateral Jorge aqueceu o com o restante do elenco e deu sequência ao cronograma de recondicionamento físico.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras enfrentará o Cuiabá no próximo domingo (22), às 11h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão.

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