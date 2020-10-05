'Queremos que Depay venha ao Barcelona', diz Ronald Koeman

No dia em que a janela de transferências se encerra no mercado europeu, clubes do Velho Continente correm contra o tempo para fazer suas últimas contratações. E uma das novelas que ainda está indefinida é sobre o atacante Memphis Depay, do Lyon, que tem um acerto verbal com o Barcelona.E nas palavras do treinador blaugrana, Ronald Koeman, todo esforço para contratar o holandês será pouco, já que o comandante falou abertamentenesta segunda-feira que deseja a aquisição do atleta.
- Queremos que ele (Depay) venha para o Barcelona, ele também quer. Ele é um excelente jogador. Pode jogar como atacante, mas também faz um ótimo trabalho como ponta-esquerda. Tem força, segura a bola bem, vence seus duelos e tem um alto rendimento - disse Koeman à imprensa holandesa.
Caso a negociação seja sacramentada, o Barcelona deverá pagar em torno de 25 milhões de euros (R$ 165 milhões), além de bônus por metas atingidas, segundo a "Sky Sports".