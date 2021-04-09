Quem são, como estão e até quando vão os contratos dos jogadores emprestados pelo Fluminense

Crédito: Marlon, Mascarenhas, Pablo Dyego e Robinho são alguns dos emprestados do Fluminense (Montagem LANCE!

Com um elenco de mais de 50 jogadores entre atletas do time profissional e do Sub-23, o Fluminense tem também alguns emprestados para ficar de olho até o fim do ano. Neste momento, 12 jogadores constam no sistema da Ferj com vínculos com outras equipes e grande parte deles tem contrato com o Tricolor carioca terminando também em 2021. Veja a seguir, em ordem alfabética, quem são, como estão em seus clubes e até quando estão ligados ao Flu.

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Diogo Santos - O volante de 19 anos está emprestado ao Joinville até o fim de 2021, quando também se encerra o vínculo com o Flu. Cria de Xerém, o jogador tem seis jogos até o momento, sendo cinco no Campeonato Catarinense e um na Copa do Brasil. Ele foi titular em três deles.

Geovani - Aos 21 anos, o jogador também está no Joinville, emprestado até o fim de 2021. O contrato do zagueiro com o Fluminense é até dezembro e o Tricolor tem 90% de seus direitos. O jovem fez apenas um jogo até o momento, quando foi titular.

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Guilherme - O lateral-direito de 20 anos está emprestado ao Boavista até o fim do Estadual, mas atuou em apenas um jogo até aqui na temporada, ficando em campo por 38 minutos contra o Macaé. Ele esteve no banco em outras quatro oportunidades. O ala tem vínculo com o Tricolor até junho de 2023.John Everson - O volante de 21 anos foi emprestado ao Botafogo-SP até o fim de 2021, quando também se encerra o vínculo com o Fluminense. Com relação a uma renovação, há uma cláusula de produtividade no contrato de empréstimo. Ou seja, se o jogador atingir a meta de partidas definida, renovará automaticamente com o Tricolor. Há pouco mais de duas semanas no clube, ele ainda não estreou. O Flu tem 80% de seus direitos econômicos.

Mascarenhas - Como já informado pelo LANCE!, o lateral-esquerdo será devolvido pelo Vitória de Guimarães ao Fluminense. Ele não chegou a estrear pela equipe portuguesa, onde estava desde janeiro de 2020 e tinha contrato até 30 de junho. O Flu tem 70% de seus direitos econômicos. O último jogo oficial feito por Mascarenhas foi em 13 de junho de 2019. O atleta aguarda o Tricolor para definir seu futuro. Ainda há um imbróglio com relação à quebra de contrato sendo resolvido pelo clube.

Pablo Dyego - Cria da base do Fluminense, o jogador de 26 anos está emprestado ao Atlético-GO até o fim de 2021, quando também se encerra o vínculo com o Tricolor carioca. Até o momento ele fez três partidas pelo Dragão, duas no Campeonato Goiano e uma na Copa do Brasil, e soma 42 minutos. O Flu tem 60% de seus direitos econômicos.

Rodolfo - Depois de cumprir a punição por doping, o goleiro acertou com o Oeste até o término do Campeonato Paulista, previsto para 23 de maio. Ele foi titular em três partidas até o momento e sofreu um gol. O contrato com o Fluminense é até o fim de 2021 e o Tricolor tem 50% de seus direitos. Os outros 50% pertencem justamente ao Oeste.