Quem joga? Ausência de Willian abre briga por vaga no ataque do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Pela primeira vez depois de três jogos, o Corinthians terá uma ausência importante no ataque titular motivada por problemas físicos. Willian, que sentiu um desconforto muscular diante do Bahia, foi preservado pela comissão técnica e nem viajou para Recife para encarar o Sport. Dessa forma, uma vaga no time titular ficou aberta e se tornou a principal dúvida para este sábado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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De acordo com o que a equipe vem apresentando, Sylvinho parece ter encontrado uma forma de fazer com que o quarteto de reforços possa jogar junto, especialmente com a contribuição de Giuliano e Renato Augusto na marcação, e com a movimentação de Willian, Gabriel Pereira e Róger Guedes.

Mas esse encaixe será quebrado neste sábado, contra o Sport, por conta da ausência do camisa 10 alvinegro no setor de ataque. A tendência é que o treinador repita a substituição que fez diante do Bahia, quando colocou Jô em campo no lugar de Willian, que havia sentido um desconforto muscular. A equipe fez um bom segundo tempo e o centroavante deixou sua marca.Nesse caso, Jô ficaria na referência, enquanto Róger Guedes cairia mais pela esquerda, Gabriel Pereira continuaria pela direita, e Cantillo, Renato Augusto e Giuliano fariam o trio mais criativo pelo meio, como já tem sido feito. A mudança acaba fazendo o time perder um pouco em movimentação, mas ganharia em poder de finalização, presença de área e no jogo aéreo.

Ainda assim, há outras alternativas para essa vaga, como o retorno de Gustavo Mosquito para a titularidade. Se essa for a opção de Sylvinho, a tendência é que Gabriel Pereira seja descolocado para o lado esquerdo e Mosquito caia pela direita, como jogo em sua grande fase na temporada. Róger Guedes permaneceria como "falso 9", ou seja, o esquema mudaria muito pouco.

Outro que poderia reaparecer no time titular é Adson, que jogaria pelo lado esquerdo, como vinha sendo utilizado pelo treinador antes de lesionar o joelho no fim de agosto. Essa opção também provocaria pouca mudança nas características que a equipe vem apresentando com a presença de Willian.

Se for para fazer uma mexida mais significativa no time, Sylvinho poderia escalar Gabriel como primeiro volante, com Cantillo e Renato Augusto na construção pelo meio, e Giuliano um pouco mais adiantado, próximo dos atacantes, com Fagner avançando no corredor direito. Assim Gabriel Pereira ficaria pelo lado esquerdo e Róger Guedes se manteria como um "falso 9"

Há quem defenda também uma chance para Gustavo Mantuan, que ainda não teve oportunidade com Sylvinho desde que se recuperou de grave cirurgia no joelho. Por esse motivo, é muito pouco provável que ele seja escalado como titular neste momento, mas ele estará entre os relacionados no banco.