Quem fica com a vaga de Gabriel no Corinthians? 'Candidatos' projetam o duelo com o Flamengo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians tem uma grande dúvida no time principal para o duelo com o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã: quem vai substituir Gabriel no meio-campo? Durante a preparação para a partida decisiva pela 36ª rodada do Brasileirão-2020, os três principais candidatos comentaram a possibilidade de serem escolhidos por Vagner Mancini e apostaram em um grande jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, Xavier, Camacho e Roni, que despontam como favoritos a ficarem com a vaga do companheiro suspenso, falaram dessa expectativa para enfrentar o vice-líder do campeonato e encheram um ao outro de elogio, mesmo com a disputa pela posição.

- independentemente de quem for iniciar jogando, se é o Camacho ou o Xavier, são dois grandes jogadores, dois profissionais que trabalham muito, se dedicam muito, e eu também, né? - disse Roni.- A gente está na expectativa, tem o Xavier, tem o Ramiro, tem eu, tem Roni, acho que os moleques estão bem demais, subiram bem demais, Xavier e Roni dá gosto de ver treinando, os caras dão a vida todo dia, estão sempre preparados. O Roni sempre que entrou, entrou bem para caramba, o Xavier também, então acho que quem entrar, vai estar preparado para dar conta do recado - analisou Camacho, o mais experiente dos três.

- Caso o professor me escolha para domingo, vou procurar fazer o que eu tenho feito de bom, ajudar a equipe e é isso, se o professor me escolher vou dar meu máximo, mas eu tenho certeza que, caso vá Camacho, Roni, todo mundo vai dar o seu melhor para sair com a vitória e buscar a nossa vaga - comentou Xavier, que é apontado como favorito para iniciar.

Projeção do duelo com o Flamengo

A expectativa não é grande apenas por representar o Corinthians em uma fase tão importante da temporada, mas também por conta do adversário, que é considerado o melhor time do país e está forte na disputa pelo título brasileiro. Tudo isso em um dos maiores palcos do futebol mundial: o Maracanã.

- Corinthians e Flamengo já é um jogo grande, agora então, que o Flamengo está buscando o título, a gente uma vaga na Libertadores, primeiro turno foi aquele jogo que deu tudo errado para a gente. Com certeza a gente vai um pouquinho mais ligado, um ânimo a mais para jogar esse jogo no Maracanã, acho que nosso time está muito mais preparado do que daquela vez, então tem tudo para ser um grande jogo - ponderou Camacho.

- Vai ser um jogo bom, um jogo disputado, é desse jogo que a gente gosta, então que a gente possa sair com a vitória lá e mostrar a nossa cara, a cara do Corinthians - destacou Xavier.

- Todo mundo aqui trabalhando para essa oportunidade chegar e fazer um grande jogo e sair de lá com a vitória, que é o mais importante, com foco em ir para a Libertadores - concluiu Roni.