Quem escalar? Veja as opções do Botafogo para a estreia no Carioca

Um dia separa o Botafogo da estreia no Campeonato Carioca. Após três semanas de pré-temporada, a partida contra o Boavista aparece no horizonte: o duelo será nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos.+ Yaca, Loco Abreu e mais: Relembre quem fez gols nas últimas estreias do Botafogo no Campeonato Carioca

Enderson Moreira usou a última semana para focar em treinos táticos e já moldar um possível time titular para o duelo. O treinador ainda tem algumas dúvidas e problemas - como, por exemplo, o fato de Matheus Nascimento ter sido diagnosticado com Covid-19 e perdido boa parte das atividades da semana. Gabriel Conceição foi testado como a referência do ataque.

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O Botafogo não terá Vinícius Lopes - que também chegou a treinar como titular durante a pré-temporada - e Klaus, lesionados, além de Hugo, com Covid-19, para a partida. Erison não está regularizado e o nome de Fabinho, com a inscrição pré-realizada na CBF, precisa aparecer no BID até esta segunda-feira para ser liberado.

Campeão da Série B no ano passado, a temporada 2022 vai começar para o Botafogo. Como você escalaria o time para a estreia? Veja as opções de Enderson Moreira para a partida. Goleiros: Gatito Fernández, Diego Loureiro, Douglas Borges e Igo GabrielZagueiros: Joel Carli, Kanu, Lucas Mezenga e ReydsonLaterais-direito: Rafael, Daniel Borges e Vitor MarinhoLaterais-esquerdo: Carlinhos e Jonathan SilvaVolantes: Romildo, Kayque, Breno, Guilherme Liberato e Fabinho*Meias: Felipe Ferreira, Juninho e RaíAtacantes: Diego Gonçalves, Ênio, Gabriel Conceição, Luiz Fernando, Matheus Nascimento, Rikelmi e Ronald

*Aguarda liberação